"Вот и мрут наши люди, как мухи в ноябре": для кого проводятся реформы в Молдове, если они идут только во вред простому обывателю?

Была медицина, реформировали, нет медицины, было образование, реформировали, нет образование. Столько бед свалилось на голову молдавского обывателя за время так называемого суверенитета, что не продохнуть от забот и проблем. А тут еще эти злосчастные реформы вообще добивают нас окончательно.

Вспомним нашу медицину до реформы: позвонили в регистратуру, записались к нужному специалисту на определенное время, и попадаете к нему в течение 10 – 15 минут.

Ан-нет, им необходима реформа по европейскому образцу – «семейный врач».

Приходите к «семейному», и не гарантированно, что попадете к нему в первые два, три дня. После того, как семейный выпишет вам направление к специалисту вам придется ждать месяц, полтора пока попадете к нему. Реформа, язви ее в ноздрю!

Вот и мрут наши люди, как мухи в ноябре.

Вспомним нашу полицию до реформы: вас ограбили, обчистили ваш дом, избили, обмишурили… Обратились в полицию, написали заявление. Тут же открывается уголовное дело, следствие и виновный на скамье подсудимых.

Но кому – то засвербело в одном месте, реформу ему подавай по европейскому образцу.

Теперь приходите в полицию со своей бедой, пишете заявление, и не факт, что его зарегистрируют, дабы не портить показатели по раскрываемости.

Но вам повезло – зарегистрировали, потом сказали: «Ждите, вам позвонят». Ждете месяц, ждете другой, и ни духу, ни слуху – глухо, как в танке. Приходите к ним, а там разводят плечами, мол, завалены работой, не успеваем, не хватает кадров.

Рассказал мне бывший начальник паспортного стола (ушел из-за конфликта с вышестоящим), с университетским образованием, с прочным опытом. Хотел устроиться в полицию следователем, но ему сказали, что не подходит по квалификации. В коридоре его догнали и сказали, что «то место» стоит несколько тысяч евро!

Начальство ноет, мол, не хватает сотни кадров, а тут должностями торгуют.

Вот и расцветает преступность яркими плодами, хотя по отчетности у нас все чин-чинаром. Все хорошо, прекрасная маркиза…!

А с реформой юстиции – совсем плохо. Оптимизация судейского корпуса привела к тому, что судьи завалены делами по самое не хочу. Многие обвиняемые ждут суда по несколько лет. Многие ждут суда в изоляторе временного содержания. И представьте себе, что суд оправдал обвиняемого, а он отсидел несколько лет, ожидая суда. Как тут быть? Но все разводят плечами – реформа!

Реформа образования привела к тому, что наши выпускники – недоросли: ни знаний, ни навыков. У нас была самая лучшая в мире система среднего и высшего образования – это Советская система образования. Наши специалисты были нарасхват во всем мире. Сейчас советскую систему образования вводит Англия.

Но разгул демократии сломал советскую систему, заменив ее на черт знает, что. Теперь наши выпускники ВУЗов с трудом могут устроиться продавцами, официантами, и реже барменами. Ибо знаний по специальность – кот наплакал.

Назревает вопрос, для кого делаются эти реформы, если они идут только во вред простому обывателю? От этих реформ нам только одни проблемы. Ответ на поверхности: реформы делают «ТЕ» для себя любимых, чтобы им было удобнее управлять.

А на народ им, пардон, плевать с высокой горы реформ!

ВАЛЕНТИН АНДРОНИК