Ирина Влах: 2018 год действительно был успешным для Гагаузии

Интервью с башканом территориального автономного образования Гагауз Ери Ириной Влах

Как прошел 2018 год для Гагаузии, для исполнительного комитета и для вас лично?

2018 год, как и 3 предыдущих года, был полон важных событий. Он действительно был успешным и полным достижений для нашей автономии. В 2018 году команда исполнительного комитета выполнила все поставленные задачи на 100%. Усилия, предпринятые для улучшения социальной сферы в автономии, положительно отразились на каждом населенном пункте. Во всех населенных пунктах Гагаузии были реализованы, как крупные инфраструктурные проекты, так и социальные проекты. Во многих городах и селах мы построили детские сады, отремонтировали учебные заведения, построили и отремонтировали дороги, открыли новые предприятия. В общей сложности, на капитальные вложения в 2018 году было выделено более 110 миллионов леев из бюджета региона, при общем бюджете Гагаузии в 820 миллионов леев. Общий объем инвестиций в региональную экономику в 2018 году превысил 800 млн. леев. В прошлом году мы работали на укрепление международных и внутрирегиональных отношений.

Каковы три наиболее важных события 2018 года для Гагауз-Ери?

Все мероприятия и встречи, организованные нашей командой в 2018 году, были важными и способствовали достижению новых результатов. Необходимо отметить, что в прошлом году был совершен ряд важных визитов в Республику Турция, Российскую Федерацию, страны Европейского союза. Я могу с уверенностью утверждать, что 2018 год был особенным. В октябре 2018 года президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган совершил официальный визит в АТО Гагауз-Ери. В ходе этого визита состоялось открытие ряда объектов социального назначения в мун. Комрат, мун. Чадыр-Лунга и в других населенных пунктах. Еще одним важным событием был Международный инвестиционный форум «Invest Gagauzia-2018». В рамках форума были представлены возможности для инвестиций и экономическая мощь Гагаузии. В прошлом году на этом мероприятии присутствовал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Достаточно эффективной стала и встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве, в рамках которой мы вместе с президентом Республики Молдова Игорем Додоном решили ряд проблем, с которыми сталкиваются жители нашей страны, а также обсудили возможности внедрения гуманитарных проектов в АТО Гагаузия.

С какими проблемами Вы столкнулись в 2018 году, и как Вам удалось с ними справиться?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вникнуть в самые значимые события, которые произошли в 2018 году. Проблемным является вопрос языка. Республика Молдова является родиной людей многочисленных национальностей: молдаван, гагаузов, болгар, русских, украинцев и других этнических групп, проживающих на территории нашей страны. С моей точки зрения, это наше богатство, но не все с этим согласны. Именно это служит поводом для конфликтов. На различных конференциях, круглых столах, официальных мероприятиях мы всегда подчеркиваем нашу позицию – гагаузы заинтересованы в изучении государственного языка, но для этого у нас нет необходимой поддержки со стороны центральных властей. Еще одна проблема – низкие зарплаты и пенсии. Мы оказываем необходимую поддержку всем социальным слоям населения автономии. В АТО Гагаузия успешно внедряются 13 региональных социальных программ, бюджет которых в 2019 году составляет 68 млн. леев. Из регионального Фонда социальной поддержки населения мы предоставляем пособия на отопление, материальную помощь и покрываем расходы на сложные операции для детей за рубежом. Не обделена вниманием и молодежь Гагаузии. Мы работаем с каждым выпускником Гагаузии и следим за его жизнью. Из регионального бюджета выплачиваются стипендии студентам Комратского государственного университета, студентам колледжей, а с 2018 года и студентам из Гагаузии, которые учатся в Техническом университете Молдовы. Мы приняли региональную программу, согласно которой молодые врачи, которые работают в медицинских учреждениях Гагаузии, получат единовременное пособие в размере 50 тыс. леев. Более того, исполнительный комитет принял программу «ILK EV» по субсидированию жилья для молодых семей. В течение пяти лет, из бюджета региона им будет возвращена четверть стоимости этого жилья. Дугой мерой поддержки является предоставление грантов из бюджетных и внебюджетных источников для молодых людей, которые хотят начать свой собственный бизнес. Нам нужны высококвалифицированные специалисты, и мы призываем молодых людей работать в структурах исполнительной власти Гагаузии. Все эти инициативы направлены на поощрение молодежи, и я уверена, что эти программы принесут результаты.

Как Вы оцениваете сотрудничество между Комратом и Кишинэу в 2018 году, и что следует предпринять для его улучшения?

Отношения Гагаузии с представителями центральных властей в Кишинэу всегда были немного напряженными. Два года подряд работала межпарламентская группа, членами которой были депутаты Народного собрания АТО Гагаузия и депутаты парламента Республики Молдова. Они разработали три законопроекта, касающихся укрепления полномочий автономии. Деятельность группы была направлена на приведение законодательства Республики Молдова в соответствие с Законом об особом правовом статусе Гагаузии. Однако, в итоге эти законы были приняты не в той форме, в которой они были согласованы с властями Гагаузии. В свою очередь, президент Республики Молдова Игорь Додон вернул эти документы на доработку. Сотрудничество с правительством Республики Молдова было в последние годы плодотворным. Оно поддержало нашу инициативу по открытию двух новых промышленных зон в мун. Комрат и Чадыр-Лунга. Благодаря поддержке кабинета министров, в Гагаузской автономии открылось современное промышленное предприятие, где трудоустроено более 1200 человек. В 2018 году, впервые за много лет в Гагаузии начали реализовываться крупные программы европейских грантов. За счет этих средств мы открыли десятки малых и средних предприятий, а также модернизировали социальную инфраструктуру в населенных пунктах Гагаузии.

И в 2018 году Вы остаетесь самым популярным политиком в Гагаузии. Как Вам это удается?

С самого начала нашей деятельности, исполнительный комитет Гагаузии сосредоточил свои усилия на простых жителях автономии. Деятельность социального блока исполнительного комитета была направлена на жителей региона, на оказание им необходимой поддержки, чтобы доказать, что региональные власти заботятся о каждом гражданине Гагаузии. Если наша команда популярна, это означает, что мы на верном пути, и удовлетворяем потребности и нужды наших граждан. С каждым днем Гагаузия преображается, модернизируется, развивается, качество жизни людей становится все лучше, и я этому очень рада.

Каким, Вы думаете, будет 2019 год для Гагаузии?

В 2019 году, и Гагаузия, и вся Молдова должны будут пройти через множество трудностей. После парламентских выборов начнется кампания по избранию башкана Гагаузии. Я уверена, что все трудности будут преодолены, и жители автономии продемонстрируют твердую позицию и в дальнейшем останутся активными гражданами нашей страны.

Каковы Ваши личные ожидания от 2019 года?

2019 год – очень ответственный для всей нашей команды. 19 мая в Гагаузии запланированы выборы башкана Гагаузии, и я решила в них участвовать, потому что хочу продолжить начатую работу. Нам есть чем гордиться, потому что Гагаузия стала примером для других регионов Республики Молдова. Я буду участвовать в этих выборах, потому что хочу, чтобы и в дальнейшем в нашей автономии строились детские сады, школы, больницы, дороги, чтобы открывались новые предприятия и создавались новые рабочие места. Я хочу, чтобы каждый житель Гагаузии был защищен и уверен в завтрашнем дне. Я чувствую поддержку жителей автономии, и я не подведу их, докажу им, что они, выбирая нас, сделали правильный выбор!

Какой Вы видите Гагаузию через 5 лет?

Через 5 лет Гагаузия станет процветающим и развитым регионом с сильной и стабильной экономикой, развитой социальной средой и качественной инфраструктурой. Я твердо убеждена, что Гагаузия может стать современным регионом, в котором все жители смогут реализовать свои мечты, желаемые проекты, открыть малый или средний бизнес, иметь качественную жизнь и никогда не захотят уехать.