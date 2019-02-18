Штефан Урыту: «Выйдя на референдум, избиратели проголосуют за молдавского фюрера»

24 февраля в Молдове состоятся парламентские выборы иконсультативный референдум, инициированный правящей Демпартией. Избиратели получат по четыре бюллетеня – два по парламентским выборам и два по референдуму.

В бюллетенях референдума гражданам предложат ответить на два вопроса: хотят ли они сократить число депутатов со 101 до 61 и хотят ли иметь возможность отозвать мандат у избранного депутата.

Для участия в референдуме зарегистрировались пять партий. «За» призывает ДПМ, «против» - Партия коммунистов, партии «Демократия дома», «Воля народа», особая позиция у партии «Speranța-Надежда».

Каков смысл референдума? Что может сделать избиратель, если не хочет в нем участвовать? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал Штефан Урыту, председатель партии «Воля народа», бывший замглавы ЦИК.

«Заявленная идея проведения референдума – вранье»

- Заявленная идея проведения референдума – вранье. Спикер парламента, зампредседателя Демпартии говорит, что народ хочет уменьшить количество депутатов и иметь право отзывать парламентария, но референдум проводят консультативный, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Так хочет народ этих изменений или нет?!

Если власть желает знать мнение народа и восстановить его суверенитет, право решать государственные вопросы, то сначала необходимо навести порядок. Надо было провести референдум тогда, когда меняли избирательную систему.

Своими правилами по смешанной системе организаторы создали управляемый ими хаос – один депутат может быть избран одним-десятью голосами, а другой – 30 тысячами. В мировой практике допустима разница не более 6-10 процентов.

В Молдове убрали порог явки на выборы и установили, что депутатом будет тот, кто наберет большинство голосов по одномандатному округу. В итоге на выборы может выйти один человек, проголосовать за себя и стать депутатом.

Какой референдум поддержали бы все

- Народу могут понравиться вопросы, вынесенные на референдум. Но народу еще больше понравится упразднить парламент как не отвечающий его запросам.

Более того, если вынести сейчас на референдум вопрос «хотите ли вы посадить Демпартию в тюрьму, особенно ее верхушку», думаю, что ответят «да» 90 процентов пришедших на референдум, и явка будет максимальной. Будет ли это корректно? Надо обсудить.

Раз власть играет по таким правилам, то по ним надо играть всем. Партия «Воля народа» станет в будущем организатором такого референдума, независимо от того, попадет в парламент или нет.

Двойные стандарты: больных - за границы районов, депутатов – в районы

- Двойные стандарты власти проявляются в масштабах всей страны.

Так, большие инвестиции были направлены на модернизацию Чимишлийской районной больницы, а затем больницу как бы закрывают и пациентов направляю в больницу Хынчешть, где на порядок хуже оснащение. Аналогичная ситуация в районах Калараш, Сорока. Может, оснащенные больницы будут переданы в частные руки, как произошло с транспортными остановками в Кишиневе после их реконструкции по проекту Дорина Киртоакэ?

И тут же власть проводит избрание депутатов по одномандатным округам и провозглашает идею близости к народу! Ближе к народу должно быть здравоохранение и образование, а депутат пусть в Кишиневе разрабатывает законы на благо народа.

Влияние ДПМ – это не только пять телеканалов

- Народу трудно разобраться в том, что происходит. На промывание мозгов направлено большое количество информации, телеканалов из единого холдинга. Я думал, что у ДПМ пять телеканалов, но там значительно больше.

Еще в 2013 году парламент принял решение о смешанной системе, но отменил его через неделю. Плахотнюк понял, что ее внедрение не подготовлено.

Чтобы расширить свое влияние, с 2013 по 2017 годы власть стала «выкручивать руки» и запугивать лидеров на местах. Сейчас на стороне власти 700 примаров. Явно, что Демпартия может быть рассмотрена как криминальная группировка.

Наш народ может повторить историю фюрерской Германии

- Я всегда был против смешанной системы. Если в Молдове республика парламентская, то должен быть сильный парламент. Не будет он сильным, если в нем два-три человека, которые могут договориться между собой.

Так, в действующем парламенте даже при 101 депутате партия, набравшая 16 мандатов, сейчас имеет 54 голоса поддержки. Часть из этих голосов были куплены, часть попали под прессинг.

При 61 депутате в парламенте все 100 процентов избранников передадут абсолютную власть одному человеку.

Когда я в Германии изучал избирательную систему, немецкие коллеги предупреждали: никогда ни при каких обстоятельствах, даже, если это будет самый лучший человек, не отдавайте СМИ в одни руки, а тем более – власть. В противном случае через 10 лет получите нашего фюрера.

Они помнят свою историю и стыдятся ее. Наш народ может ее повторить. Может, это не будет опасно для всего мира, но будет огромной опасностью для нашего народа. Это уже видим не только мы, но и Европа, откуда все чаще говорят: власть в Молдове захвачена одной группировкой, которую нельзя назвать партией. Деятельность ДПМ должна быть расследована через призму Уголовного кодекса. Эта партия, в которой сплотились казнокрады.

Допустили кражу миллиарда, возложили на плечи народа возврат 25 миллиардов – а теперь красят заборы

- Если бы демократы хотели улучшить политическую ситуацию, в чем они заверяют избирателей, то начали бы с себя. Но их вранье очевидно.

Мы видим, как депутат Сырбу и другие в рабочее время ездят по селам и красят заборы некоторым бабушкам. Разве это должны делать депутаты?! О каком качестве депутатов можно говорить? И за это они получают огромные зарплаты?! Дайте деньги волонтерам и коммунальщикам - и они сделают эту работу лучше. А депутат должен разрабатывать законы, сам жить по ним и других заставлять работать на благо народа.

Их оправдания, что уменьшение количества депутатов приведет к сокращению расходов, не имеет никакого смысла. Депутатское большинство допустило кражу миллиарда, возложило на плечи граждан возврат 25 миллиардов лей, и теперь говорят об экономии несколько сотен тысяч – это нонсенс.

Бойкот референдума был бы хорошим инструментом, если бы его поддержали все партии

- Парламентская система в Молдове задумывалась так, что партия, утвердившая правительство, ответственна перед народом за управление государством. Через четыре года народ скажет, правильно или нет управляла эта партия. В истории есть такой пример, когда аграрно-демократическая партия не попала в парламент на второй срок. Выборы в то время еще не фальсифицировали.

Исключение составляли случаи снятия иммунитета и привлечения депутата к уголовной ответственности.

В Молдове развалили партии, которые смогли бы оказать сопротивление власти. Поэтому референдум проводится по правилам, которые разработала одна партия, и, более того, они не будут соблюдаться. Бойкот был бы хорошим инструментом, если бы его поддержали все партии. И тогда, если бы за кандидата в депутаты проголосовал один человек, то это бы показало всю несуразность смешанной системы, которую предложила Демпартия.

Можно принять участие в выборах, а от референдума отказаться

- Участие в референдуме добровольное. Можно принять участие в выборах, а от референдума отказаться.

На избирательном участке гражданам предложат четыре бюллетеня - два, серый и фиолетовый, для голосования на выборах, и два, бежевый и бледно-желтый, для референдума. Те, кто хотят принять участие только в выборах, могут взять только первые два.

Хитрость в том, что, взяв четыре бюллетеня по выборам и по референдуму, избиратель должен поставить две подписи. Поэтому в графе, в которой избиратель должен поставить подпись за два бюллетеня по референдуму, избиратель может поставить прочерк и не брать эти бюллетени.

При демократическом ходе голосования так и должно поступить, и участковые комиссии должны дать право избирателю поставить прочерк. В таком случае избиратель будет уверен, что никто не использует его голос.

Цель референдума – осложнить подсчет голосов и озвучить нужные данные

- Цель организаторов референдума завуалирована. На самом деле их задача - усложнить систему голосования и организовать долгую и сложную процедуру подсчета голосов.

Еще на прошлых парламентских выборах в 2014 году мною были выявлены многочисленные случаи, когда на избирательных участках появлялись протоколы подсчета голосов, подписанные членами комиссии, без указания данных о голосовании. В 95 протоколах по избирательным участкам за рубежом подписи были оставлены пятью гражданами в Кишиневе. Причем у разных людей появлялись одни и те же подписи. Но, к сожалению, ни прокуратура, ни ЦИК, ни партии не проявили интерес к этим фактам. По закону же выявленные факты должны были послужить основанием для отмены результатов выборов.

Нина КРЕЦУ