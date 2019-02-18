"Просроченные салаты и практически рабство": исповедь кассира молдавского супермаркета

Работники бегут из магазинов, но сначала теряют здоровье навсегда.

Когда после рабочего дня мы забегаем в ближайший к дому супермаркет прикупить на вечер продуктов и вынуждены по полчаса стоять в километровых очередях, первое, что мы делаем, когда, наконец, доходит наша очередь, срываем свою злость на кассире. Обвиняем зачастую девушек и в том, что ценники не соответствуют стоимости и что товар просрочен и, что работает всего две кассы из пяти, в общем, все «смертные грехи» магазина валим на кассира. Причем редко кто выбирает выражения.

В редакцию «Комсомольской правды» в Молдове пришло откровенное письмо кассира-продавца одного из столичных супермаркетов. Это не письмо, а настоящий крик души. Девушка откровенно рассказала о том, в каких условиях им на самом деле приходится работать.

«На работу кассира редко идут от хорошей жизни. Но когда ты студент, выбор небольшой - либо официанткой, либо кассиром. Выбрала второй вариант — утром на пары, после обеда - за кассу. То, что в Молдове в большей своей степени живут невоспитанные, грубияны, я всегда знала, но окончательно в этом убедилась, работая на кассе.

Мало, кто из вас, стоящих по ту сторону кассы, задумывается о том, что работа у девочек-кассиров начинается в 7 утра. Да, магазин открывается в 8.00, но на работе нужно быть в 7, чтобы принять кассу, подготовится к длинному и тяжелому рабочему дню.

Вы, наверняка, редко обращали внимание на то, что практически у каждого кассира в холодное время либо заложен нос, либо посажен голос. Да, мы болеем, как все, но намного чаще, а гайморит — это уже хроническое заболевание кассиров, потому что где кассы расположены? Правильно, у дверей. И тоненькие жилеточки, которые выдает нам администрация, не спасают.

Мы работаем без обеда. У нас есть максимум двадцать минут, чтобы успеть на ходу запихнуть в себя пирожок или салат из просроченных продуктов, который готовят в столовке для сотрудников, чтобы никто из вас в зале не возмущался, что опять очереди. Но вы возмущаетесь, кричите, оскорбляете, уничтожаете нас словами, когда мы на 5 минут элементарно отлучаемся в туалет. Представляете, нам тоже нужно в туалет хотя бы иногда. Оскорбляете, когда мы хотим на 10 минут передохнуть от монотонной работы, присесть на 5 минут, потому что всю смену мы на ногах (нам запрещено сидеть в присутствии клиента) возмущаетесь потому что кассир по определению ниже вас, потому что вы клиент — и вы всегда правы. Не правы!

Не правы, потому что ненавистные вами очереди не из-за кассиров. Это политика магазина. Нам платят мало, а после многочисленных штрафов и недостач, которые мы вынуждены оплачивать из собственного кармана, девочки не задерживаются. Скажите, если бы у вас был выбор и вы могли себе позволить уйти, вы бы остались работать за 4 000 леев в месяц (это чистыми, штрафы, налоги вычтены) там где вас постоянно унижают, где вы до трех ночи проводите инвентаризацию, а на следующий день вам снова надо быть на работе. Остались бы работать там, где за просроченную партию товара (по решению администрации кассир отвечает за часть товара около кассы) с кассира снимают сотни леев. Интересно, а зачем в магазине товаровед. Остались бы? Остались, если бы нужны были деньги и некуда было деваться.

Недостачи — это отдельная тема. Представляю, как вы ехидно сейчас смеетесь, мол, уж в этом только кассир виноват, раз не умеет толком считать. Умеет, я удивлю вас, наверное, но мы - люди, и можем ошибиться, потому что торопимся, потому что вы возмущаетесь, когда долго стоите в очереди, потому что администрация грозит штрафами, когда мы скапливаем очередь.

Был у меня интересный случай. Мужчина как-то купил курицу-гриль и пампушки с чесноком. Товар был уже упакован, но мужчина вспомнил, что ему надо еще молоко, побежал в молочный отдел. В этот момент другой покупатель (которого я обслужила ранее) вместе со своими пакетами, забрал и пакет с курицей и пампушками. Естественно, его не вернул, когда обнаружил чужой пакет дома. А я из собственного кармана оплатила мужчине то, что другой покупатель, назовем вещи своими именами, у него украл.

Поэтому, если вы в друг обнаружили, что вам дали сдачу больше, чем требовалось, не злорадствуйте, и не обвиняйте кассира в тупости, а верните, потому что недостачу буду покрывать я.

И запомните, кассир - последний человек в магазине, который отвечает за ценники. Это не наша обязанность. Не обзывайте нас и будьте немного терпимее. И, прежде чем срывать на мне свою злость после рабочего дня, подумайте - я на ногах 8 часов почти без перерыва и обеда, вас таких — сотни, а я одна, у меня тоже есть чувства и я не заслуживаю к себе такого отношения, даже если я кассир. И уж точно не кассир виноват в том, что работники бегут из магазина, как крысы с корабля.»

ЛИДИЯ ТКАЧ