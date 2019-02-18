Молдавскому лидеру Игорю Додону исполняется 44 года

Президент Республики Молдова Игорь Додон празднует сегодня свой день рождения. Главе государства исполняется 44 года.

Пятый президент Республики Молдова, избранный всенародным голосованием 13 ноября 2016 года, родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района.

У главы государства несколько высших образований - он окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской экономической академии, факультет экономического права Международного института менеджмента, а в 2002 году получил степень доктора экономических наук.

Профессиональную деятельность он начал сразу после получения первого высшего образования в 1997 году. До 2005 года он также параллельно начал педагогическую деятельность.

Работу в правительстве Игорь Додон начал в 2005 году на должности вице-министра экономики, затем возглавил это министерство. В 2009 стал депутатом парламента Республики Молдова от партии коммунистов, а в 2011 он, вместе с Зинаидой Гречаный ушел из ПКРМ и присоединился к ПСРМ, позднее возглавив Партию социалистов РМ.

Осенью 2016 года Игорь Додон победил на всенародных выборах и стал президентом Республики Молдова, на выборах за него проголосовали более 52% избирателей.

У него с супругой, первой леди Галиной Додон, трое детей.

Мы, редакция «Press-Обозрение», поздравляем президента и желаем ему крепкого здоровья и успехов!