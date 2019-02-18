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Технологии
Служба 112 запустила приложение для определения геолокации звонящего
18.02.2019

Служба экстренной помощи 112 запустила приложение для упрощения нахождения граждан, кто нуждается в срочной помощи, но не знает точного адреса нахождения.

Приложение устанавливается на смартфон бесплатно, а для запуска требуется доступ к службе геолокации в самом телефоне. Работает на платформах Android и iOS при наличии подключения к интернету.

Для вызова скорой помощи требуется ввод номера телефона и работающий сервис определения местоположения по карте. От качества сигнала GPS зависит максимально точное географическое определение гражданина, нуждающегося в помощи.

Согласно полученной информации, за сутки было зафиксировано более 10 000 скачиваний с телефонов на платформе Android


 
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