Служба 112 запустила приложение для определения геолокации звонящего

Служба экстренной помощи 112 запустила приложение для упрощения нахождения граждан, кто нуждается в срочной помощи, но не знает точного адреса нахождения.

Приложение устанавливается на смартфон бесплатно, а для запуска требуется доступ к службе геолокации в самом телефоне. Работает на платформах Android и iOS при наличии подключения к интернету.

Для вызова скорой помощи требуется ввод номера телефона и работающий сервис определения местоположения по карте. От качества сигнала GPS зависит максимально точное географическое определение гражданина, нуждающегося в помощи.

Согласно полученной информации, за сутки было зафиксировано более 10 000 скачиваний с телефонов на платформе Android