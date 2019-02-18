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Политика
В ЦИК призвали молдаван проверить правильность списков избирателей
18.02.2019

В ЦИК Молдовы напомнили избирателям о необходимости проверки избирательных списков.

Проверку можно провести, не выходя из дома, на сайте ЦИК. Другой вариант проверки – лично посетить местное отделение избирательной комиссии.

- Важно проверить точность основных избирательных списков. Однако все еще могут быть некоторые исправления или изменения, - отметила председатель ЦИК Алина Руссу.

Она напомнила, что для голосования не на своем избирательном участке по одномандатному округу необходимо заранее оформить открепительный сертификат. В противном случае, избиратель получит только три бюллетеня (два бюллетеня консультативного референдума и один бюллетень по выбору депутатов по общенациональному списку), сообщает Sputnik-Молдова.


 
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