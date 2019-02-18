Сегодня – последний день, когда могут быть представлены результаты опросов общественного мнения

Центральная избирательная комиссия предупреждает, что понедельник, 18 февраля, – последний день, когда могут быть опубликованы результаты опросов общественного мнения с электоральной тематикой.

Согласно статье 70, параграфу 10 Кодекса о выборах, результаты таких исследований могут быть опубликованы не позднее, чем за 5 дней до дня выборов. В электоральный период любой опрос общественного мнения о политических предпочтениях избирателей может быть проведен только с условием предварительного уведомления ЦИК.

В то же время в день выборов, до закрытия избирательных участков, запрещено публиковать в СМИ материалы, включая интервью с избирателями, о количестве голосов, набранных теми или иными кандидатами в течение дня, а также об их шансах, в том числе результаты экзит-поллов.

Стоит отметить, что сегодня в 10.00 будут представлены результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов. Узнайте о них первыми на нашем сайте.