Виторган перестал спать после гей-признания

В последнее время актер стал уделять все больше времени работе. Поклонники предположили, что таким образом Максим Виторган решил отвлечь себя от мыслей о супруге.

Несколько часов назад артист опубликовал на своей странице в Instagram селфи. В подписи к посту он признался, что перестал спать из-за напряженной работы над постановкой "В городе Лже-Дмитрове". Ему пришлось трижды переписать финал пьесы за последние три дня.

"За последние 72 часа я спал восемь-девять часов. Трижды переписывал финал #вгороделжедмитрове. И это не финал. Продолжу в самолете: завтра и послезавтра мы в Екатеринбурге играем "В Бореньке чего-то нет". Дай, земля Уральская, силушки богатырской в перо мое!" – написал Максим Виторган.

Поклонники пожелали актеру творческих успехов. "Сил и здоровья!", "Удачи!", "Все получится, обязательно напишите. Только отдыхать нужно!", "Сил и вдохновения", "Здоровья и удачи!", "Мы в Вас верим!" – поддержали его подписчики. Другие пользователи заявили, что артист решил нагрузить себя работой, чтобы не думать о жене, телеведущей Ксении Собчак.

Напомним, недавно Максим Виторган сделал неожиданное признание в социальных сетях. Под откровенным снимком актера Павла Деревянко он оставил комментарий, в котором рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналистка отказалась открыто комментировать заявление супруга и разместила на своем Telegram-канале пост публициста Антона Красовского "Довела мужика".

Полина КРЫЛОВА