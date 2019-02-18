Талибы были готовы освободить наших летчиков в конце 2017 года

Освобожденные из афганского плена молдавские летчики подтвердили, что надеялись на освобождение еще в конце 2017 года. Как передает ИНФОТАГ, об этом они заявили в ходе короткой встречи с членами молдавской официальной делегации, которая состоялась в Москве в конце прошлой недели.

На сайтах некоторых интернет-изданий появился 10-минтный видеоматериал со встречи. В ходе беседы пилоты рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они содержались на протяжении трех с половиной лет.

"Все это не могло не сказаться на состоянии нашего здоровья. Мы начали курс лечения в Москве и хотим завершить этот процесс реабилитации", - сказал Михаил Крихан. Он также высказал упрек представителям официальных молдавских властей, которые не смогли освободить их раньше.

Крихан отметил, что талибы готовы были освободить их в конце 2017 года, но тогда за ними никто не приехал: "Нас тогда проверили, подготовили к тому, чтобы передать... Но этого не случилось".

Генеральный секретарь МИДЕИ РМ Михаил Кэпэцинэ заявил, что представители МИДЕИ вылетали в Афганистан, а освобождением летчиков занимались соответствующие структуры. Он заверил пилотов, что они могут вернуться в Молдову в любое время, их документы подготовят, а посольство в Москве окажет всю необходимую консульскую помощь.

Игорь Додон сообщил об освобождении молдавских летчиков в понедельник, 11 февраля. Он заявил о намерении лично вылететь в Москву, чтобы доставить летчиков в Кишинев.

В тот же день председатель парламента Андриан Канду обвинил Игоря Додона в том, что его усилиями искусственно удерживали в плену молдавских летчиков, которых можно было вернуть на родину еще несколько месяцев назад. Спикер заявил, что президент хотел из этой ситуации извлечь политическую выгоду перед парламентскими выборами. В свою очередь, Игорь Додон заявил, что на протяжении трех лет парламент, правительство и другие компетентные органы Молдовы "ничего не предприняли для освобождения молдавских граждан из плена".

По поручению правительства генеральный секретарь МИДЕИ Михай Кэпэцинэ и главный врач государственной канцелярии Евгений Васильев вылетели в Москву 11 февраля вечером. Им не был разрешен доступ к пилотам. В связи с этим, МИДЕИ вручил Ноту протеста Послу РФ в РМ Олегу Васнецову, а Посла РМ в РФ Андрея Негуцу отозвали в Кишинев для консультаций. Члены молдавской делегации неделю находились в Москве, только в конце своего пребывания им на 10 минут обеспечили доступ к пилотам.