Экспорт молдавских яблок в ЕС: европейцы пропустили всего 2 000 тонн за 2018 год

В Европе молдавские яблоки не особо нужны. По утверждению властей, с 1 сентября 2014 года Молдова получила возможность ввозить беспошлинно в Евросоюз ряд наименований молдавской сельхозпродукции согласно квотам, которые к тому же не соблюдаются.

Такие преференциальные условия были установлены ежегодно для яблок, слив, столового винограда, томатов, чеснока и виноградного сока. На деле ситуация совершенно иная, так как ЕС беспошлинно пропускает на свои рынки лишь малую часть из обещанного.

К примеру, из всех вышеперечисленных наименований в 2018 в полном объеме были выполнены квоты только на столовый виноград и свежих слив - на 10 000 тонн.

Для остальных наименований квоты были выполнены на уровне не более 5%. К примеру, мы помним плачевную ситуацию с яблоками осенью 2018 года, когда фермеры были вынуждены раздавать тонны яблок бесплатно или сваливать их вдоль трасс, чтоб их разобрали проезжающие мимо.

ЕС не выполнило взятых обязательств, приняв всего 1 859 тонн из обещанных 40 000 тонн свежих яблок. Это оставило около 5% от ожидаемого молдавскими фермерами, и всего 3% от общего урожая яблок по республике в 2018 году.

Причины такого резкого уменьшения квоты не были озвучены, но исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов «Moldova Fruct» Юрие Фалэ полагает, что это «необъяснимое» расхождение в целых 95% между обещаниями и реальностью случилось по причине богатого урожая яблок в Польше и небывалого урожая слив в Румынии.

Квоты по томатам, как объясняют официальные лица, не были освоены по причине низкого урожая помидор в самой республике. Мол, самим не хватило, даже пришлось импортировать.

Молдавский чеснок и вовсе не попал на европейские рынки, а цифра выполнения квоты в 220 000 тонн так и осталась нулевая.

Молдавский виноградный сок также не был допущен на европейский рынок, и из беспошлинной квоты в 500 000 тонн Европа не увидела ни грамма.