В Молдове прошла презентация политического альманаха 2018

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В мероприятии приняли участие политики, журналисты и бизнесмены.
В пятницу вечером, 15 февраля состоялась презентация Политического альманаха 2018 и Историко-политического календаря 2019.
Мероприятие с участием политиков, бизнесменов, руководителей государственных учреждений, журналистов, аналитиков и других общественных деятелей прошло в ресторане «MOST».
Презентация политического альманаха
Презентация политического альманаха
Презентация политического альманаха
Презентация политического альманаха
Презентация политического альманаха
Презентация политического альманаха
Презентация политического альманаха
НИКИТА ЗВЕРЕВ
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