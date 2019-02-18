Главная В Молдове прошла презентация политического альманаха 2018 В мероприятии приняли участие политики, журналисты и бизнесмены. В пятницу вечером, 15 февраля состоялась презентация Политического альманаха 2018 и Историко-политического календаря 2019. Мероприятие с участием политиков, бизнесменов, руководителей государственных учреждений, журналистов, аналитиков и других общественных деятелей прошло в ресторане «MOST». Презентация политического альманаха Презентация политического альманаха Презентация политического альманаха Презентация политического альманаха Презентация политического альманаха Презентация политического альманаха Презентация политического альманаха НИКИТА ЗВЕРЕВ

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