Сон является эффективным средством от многих болезней, - ученые

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Здоровье
При первых симптомах заболевания эффективным средством борьбы с болезнью является … хороший сон.
Сон является действительно хорошим средством борьбы с простудными заболеваниями. Механизм, благодаря которому сон усиливает способность организма противостоять инфекции, обнаружили немецкие ученые. Правда, если речь не идет об активной фазе и обострении болезни. Их отчет был опубликован в Journal of Experimental Medicine.
Известно, что во время сна уровень адреналина и простагландинов снижается, и «белки прилипания» работают лучше. Поэтому, если вы хотите, чтобы иммунная система была готова активно противодействовать вирусам, «достаточно спите и избегайте хронического стресса», - утверждает автор исследования Стоян Димитров (Stoyan Dimitrov) из Тюбингенского университета (University of Tubingen).
Это касается не только вирусов простуды, но и других возникающих проблем, в том числе – раковых клеток. Именно поэтому больным важно хорошо высыпаться, а не бежать по своим делам, заглушив симптомы болеутоляющими и жаропонижающими средствами.
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