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Здоровье
Сон является эффективным средством от многих болезней, - ученые
19.02.2019

При первых симптомах заболевания эффективным средством борьбы с болезнью является … хороший сон.

Сон является действительно хорошим средством борьбы с простудными заболеваниями. Механизм, благодаря которому сон усиливает способность организма противостоять инфекции, обнаружили немецкие ученые. Правда, если речь не идет об активной фазе и обострении болезни. Их отчет был опубликован в Journal of Experimental Medicine. 
Как оказалось, сон усиливает некоторое иммунные клетки, увеличивая их способность прикрепляться к инфицированным клеткам и уничтожать вирусы. Ученые сфокусировались на Т-лимфоцитах, противостоящих инфекции. Когда лимфоциты находят клетки, инфицированные вирусом, им нужно прикрепиться к ним для их уничтожения. Для этого используется специальный клейкий белок. В то же время существуют соединения, мешающие контакту лимфоцитов с больными клетками. Это адреналин, норадреналин, простагландины E2 и D2, и другие молекулы, которые снижают прилипание.

Известно, что во время сна уровень адреналина и простагландинов снижается, и «белки прилипания» работают лучше. Поэтому, если вы хотите, чтобы иммунная система была готова активно противодействовать вирусам, «достаточно спите и избегайте хронического стресса», - утверждает автор исследования Стоян Димитров (Stoyan Dimitrov) из Тюбингенского университета (University of Tubingen).

Это касается не только вирусов простуды, но и других возникающих проблем, в том числе – раковых клеток. Именно поэтому больным важно хорошо высыпаться, а не бежать по своим делам, заглушив симптомы болеутоляющими и жаропонижающими средствами. 
Таким образом, ученые доказали – народная мудрость, что сон является лекарством от всех болезней, верна. 


 
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