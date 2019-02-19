Выборы в парламент РМ: настроения в обществе накануне голосования и прогнозы

Равнодушие к политике, незнание, за кого голосовать, и прогноз того, как распределятся места в новоизбранном парламенте Молдовы.

Финишная прямая перед парламентскими выборами: в воскресенье, 24 февраля, граждане Молдовы будут голосовать за депутатов, которые войдут в состав парламента XXI созыва. Социологи отмечают, что достаточно внушительный процент избирателей еще не определился с выбором или вовсе не собираются принимать участие в голосовании. Обозреватель Sputnik разбирался, какие настроения царят в обществе накануне выборов, и каковы прогнозы распределения мест в высшем законодательном органе страны.

Равнодушие жителей Молдовы к политике

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, число граждан, кому лишь немного интересна или совсем не интересна политика, превышает количество тех, кто следит или довольно сильно увлечен этой темой, заявил председатель структуры Виктор Мокану на пресс-конференции в понедельник.

"Каждый 11-й человек очень заинтересован политикой, а каждый четвертый просто интересуется. Порядка половины мало интересуются, а вообще не привлекает внимания эта тема в 16% случаев", - сказал он.

Опрос показал, что 63,5% респондентов выразили готовность точно прийти на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг. "В сравнении с результатами предыдущих опросов, намерений принять участие в выборах стало больше", - отметил Мокану.

Исходя из данных исследования, 21,5% респондентов отметили, что возможно примут участие в голосовании, а 6,7%, скорее всего, нет. Согласно опросу, точно не придут на выборы 4,9% граждан, а не определились с ответом – 3,4%.

Как могут распределиться кресла в парламенте

Опрос показал, что большинство респондентов поддержали бы на парламентских выборах пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — 43,4%. На втором месте расположилась бы Демократическая партия. Ее бы поддержали 17,1% респондентов. Блок ACUM, в который входят партии PAS-DA, заручился бы поддержкой 14,1% голосов и занял бы третью строчку рейтинга.

Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог.

Таким образом, в следующий состав парламента могут не пройти старожилы действующего законодательного органа — либералы и либерал-демократы (без учета результатов по одномандатным округам).

Не определились с выбором

Согласно опросу, 8% респондентов не знают, за кого голосовать, а 4% - вообще не собираются участвовать в голосовании.

"Приблизительно каждый девятый гражданин страны не будет в состоянии сделать обоснованный выбор", - подчеркивают социологи.

По прогнозам некоторых экспертов, явка на выборах в парламент Молдовы составит порядка 50%. Впрочем, в этот раз уже нет минимального порога. Так что с этой точки зрения, выборы состоятся. Для признания референдума состоявшимся требуется, чтобы в нем участвовала всего треть избирателей.

"Можно предположить, что на этих выборах, в целом, будет явка в районе 50% избирателей", - заявил в комментарии Sputnik политолог Борис Шаповалов.

По словам эксперта, снижение явки на выборах - проблема не только Молдовы.

"К сожалению, это общеевропейский тренд. Люди из года в год голосуют за разных политиков, а их жизненные проблемы не решаются, жизненный уровень не повышается, а, зачастую, в отдельных странах даже снижается. Поэтому у избирателей появляется апатия, равнодушие", - отметил Шаповалов.

В Молдове, как подчеркнул эксперт, к этому добавляется еще одна причина.

"Миллион граждан страны в большинстве своем - потенциальные избиратели, находящиеся постоянно за границей. А это, как правило, наиболее активная часть наших сограждан", - добавил Шаповалов.

Опросы накануне выборов

Социологическое исследование, данные которого представлены выше, проводилось с 1 по 14 февраля. В нем приняли участие тысяча 195 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Опрос осуществлен по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц (МИМРД МПА) СНГ. Глава филиала Еуджен Штирбу отметил, что этот проект социологических исследований продолжается уже год и завершится в марте. Основная цель проекта - выявить, влияют ли институциональные изменения на поведение электората.

"Последний этап этого исследования состоится после выборов в марте. Увидим, насколько сбылись прогнозы, и как с ними соотносятся результаты опросов не только нашей, но и других социологических организаций", - отметил Штирбу.