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Экономика
Продан мажоритарные пакет акций Moldindconbank
19.02.2019

Пакет акций Moldindconbank (63,89%), выставленный Агентством публичной собственности для продажи на регулируемом Фондовой биржей рынке, продан в понедельник - первый день торгов по стартовой цене в 239,5 лея за акцию номиналом 100 леев. Единым пакетом бумаги купил с разрешения Национального банка Молдовы (НБМ) инвестиционный фонд DOVERIE UNITED-HOLDING AD (Болгария).

Как передает агентство "ИНФОТАГ", Moldindconbank является вторым системным банком Молдовы, в котором НБМ в середине октября 2016 г. ввел внешнее администрирование, заблокировав пакет в 63,89%, признав действия их собственников "согласованными", на что требуется специальное разрешение регулятора, которого у этих акционеров не было.

НБМ предложил данным акционерам продать акции другим инвесторам в течение 90 дней, после которых он обязал эмитента, в случае, если акции не будут проданы, аннулировать их и выпустить новую дополнительную эмиссию. После этого пакет вновь выпущенных 3 173 751 акций трижды выставлялся на продажу на публичном рынке.

Продажа 63,89% MICB означает, что правительство и НБМ выполнили одно из важных и трудных условий Меморандума с МВФ - привлечен в капитал системных банков прозрачных иностранных инвесторов.

Акции банка продались с показателем мультипликатора капитала 0,46, что в полтора раза выше продажи 41,09% акций в крупнейшем финансовом учреждении - Moldova Agroindbank, бумаги которого с коэффициентом 0,29 в начале октября 2018 г. купил консорциум иностранных инвесторов составе которого Европейский Банк Реконструкции и Развития. 

Активы Moldindconbank на 31 декабря 2018 г. составляли 16,48 млрд. леев, портфель кредитов - 6,79 млрд. леев, капитал - 2,59 млрд. леев, депозиты - 13,11 млрд. леев. По итогам 2018 г. MICB добился самой высокой по системе рентабельности капитала (ROE) - 3% и рентабельности активов (ROA) - 20,8%. У банка 860 тыс. клиентов. В нем трудится 1 419 сотрудников. По итогам 2018 г. Moldindconbank заработал 500,3 млн. леев чистой прибыли.


 
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