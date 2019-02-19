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Общество
Десять миллионов евро на очистку реки Бык от Бухареста
19.02.2019

Правительство Румынии предоставило муниципию Кишинев грант в размере 10 миллионов евро на очистку реки Бык. 

В рамках этого проекта власти намерены снизить уязвимость зон реки Бык, пострадавших от изменения климата, что негативно сказывается на городской инфраструктуре муниципия Кишинэу. В рамках проекта бассейн реки Бык будет углублен на нескольких участках и будет очищен от ила, мусора и строительных остатков. Предусматривается также благоустроить русло реки и прилегающую территорию как зону отдыха, произвести посадку деревьев и кустарников, благоустройство аллей, велосипедных дорожек, установку уличного освещения и городской мебели, передает IPN.

Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов сказал на оперативном совещании в примэрии, что участками работы являются: от города Ватра до улицы Ботанического сада Кишинева протяженностью 24,56 км и еще 21, 38 км в Страшенском районе. Первое мероприятие проекта, бюджет которого составляет 270 000 евро, включает разработку исследования по оценке воздействия на окружающую среду, а также технической документации по проекту. В то же время будет разработан план мер для решения проблем, связанных с угрозой наводнений и засухи в результате изменения климата в русле реки Бык.

Начальник главного управления перечислил среди экологических преимуществ: снижение уязвимости к изменению климата, предотвращение загрязнения вследствии стечения поверхностных вод в реку Бык, рациональное использование зеленых зон, которые уменьшают воздействие выбросов углекислого газа. Реализация проекта также принесет экономические выгоды, в том числе возможность орошения сельскохозяйственных полей в местах, расположенных ниже по течению реки, включенных в проект, привлечение новых государственных и частных инвестиций в зону консолидированного русла реки Бык, а также снижение материального ущерба. вызванного наводнениями.

Например, по периметру улиц Михая Витязула и Фередеулуй русло реки будет заделано комплексно бетонным уплотнением. Будут также возведены три водоудерживающие конструкции, оборудованные поворотными ставнями с целью формирования более широких водных поверхностей глубиной до 2,5 м.


 
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