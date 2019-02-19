17-летний сотрудник кишинёвской мойки разбил машину клиентов, владелец мойки отказывается возмещать ущерб

Хороший урок для тех, кто доверяет свой автомобиль посторонним. Оставляя в пятницу свой автомобиль на мойке на выходные, автоледи из Кишинёва и не думала, что забрать его в воскресенье у неё не получится.

Оказалось, что машиной решил попользоваться не обременённый чувством ответственности 17-летний сорвиголова, работавший на мойке. Он взял авто, чтобы покататься, но, во-первых, испортил салон машины, а во-вторых, попросту ударил её в какой-то подворотне, после чего, оставив автомобиль, убежал.

- Нашли автомобиль в плачевном состоянии, салон был испорчен, какие-то пятна, жир, машина была разбита, - заявил пострадавший Денис Плэмэдялэ.

Сперва владелец мойки был готов компенсировать случившееся бесплатной химчисткой, но когда узнал, что нужны и кузовные работы, стоимость которых составит более 300 евро, он, как говорится, »включил заднюю передачу» и отказался решать вопрос миром.

- Мы говорим ему, как такое могло случиться, - продолжает клиент. - Мы же доверили вам авто. Отвечает - лично мне вы ничего не оставляли, я ничего не знаю, тут частная территория, убирайтесь прочь.

Разумеется, пострадавшие в итоге обратились в полицию, сообщает телеканал Publika. Теперь стражам порядка предстоит найти малолетнего нарушителя. По словам пресс-секретаря кишинёвской полиции Натальи Стати, его личность хорошо известна в полиции, так как он и ранее совершал подобные правонарушения. В этот раз ему грозит тюремное заключение сроком до трёх лет, либо денежный штраф в размере 67 тысяч леев.