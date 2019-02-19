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Политика
ДПМ - единственная партия, которая поняла, что политика должна осуществляться не только в Кишиневе
19.02.2019

Демократическая партия Молдовы это единственное формирование, которое поняло, что политика должна вестись не только в Кишиневе, что большая масса избирателей из Республики Молдова находится в сельской местности. По этой причине партия начала все проекты, посвященные человеку в сельской местности: „Хорошие дороги”, „Первый дом” и т.д. Такое мнение высказал журналист Виктор Никитуш, передает IPN.

Тем не менее, по его мнению, популярность ДПМ растет медленно, но это происходит потому, что восприятие населения формируется тяжело. „Люди с самого начала не хотели верить, что кто-то пришел к ним в село, чтобы что-то сделать, но со временем начался этот рост партии. Я считаю, что люди медленно начинают замечать и различать слова и реальные вещи, которые сделаны”, - заявил журналист в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika.

В то же время Виктор Никитуш говорит, что очень интересным является рост популярности Партии „Шор”, и это связано, в том числе с тем, как лидер формирования смог управлять муниципием Орхей.

Журналист Валериу Реницэ считает, что продвижение Партии „Шор” было значительным, как и снижение Избирательного блока ACUM DA - ПДС. В то же время, по его мнению, Демократическая партия показывает конкретные дела, которые интересуют электорат, а Блок ACUM больше делал акцент на конфликты, часто выдуманные, и на определенные провокации.


 
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