Лидер Партии регионов Молдовы Александр Калинин сообщает о коррупционных схемах при экспорте на российский рынок, за которыми стоит президент Игорь Додон. По словам Калинина, из-за этих схем производители проигрывают, а посредники собирают прибыль, от которой выигрывает и Игорь Додон.

Александр Калинин заявил на пресс-конференции в IPN, что 21 июля 2014 года, до парламентских выборов в Республике Молдова, Российская Федерация ввела временные запреты на импорт фруктов из Молдовы. Однако „несчастье молдавских производителей принесло выгоду Игорю Додону, который вместе с Партией социалистов широко использовал тему российского эмбарго в предвыборной кампании, преследуя корыстные цели”. По словам Калинина, после парламентских выборов, „Игорь Додон продолжал использовать запреты, применяемые российскими властями, не только для того, чтобы получить политическую, но и финансовую выгоду. Вместе со своими российскими партнерами он лоббировал открытие рынка для молдавских фруктов, но не для всех производителей, а только для своих приспешников и тех, кто был готов платить откат”.

Лидер Партии регионов добавил, что в 2015-2018 годах списки экспортеров на российский рынок были составлены исключительно с одобрения Игоря Додона. По большей части речь идет о компаниях, лояльных Партии социалистов. И не всегда в списки попадали сельхозпроизводители, а посредники из АТО Гагаузия, Григориополя, Дубэсарь, Каменка, Рыбница, Слободзия.

„Для того, чтобы экспорт осуществлялся только через фильтр, контролируемый Игорем Додоном и его партнерами, 14 марта 2016 года были введены новые запреты - молдавские фрукты могли быть экспортированы только через определенные таможенные пункты. Тема экспорта снова была использована Игорем Додоном в качестве политического аргумента и на президентских выборах 2016 года. Игорь Додон получает финансовые дивиденды посредством коррупционной схемы, которую реализует вместе со своими партнерами. Игорь Додон практически монополизировал в целях обогащения весь экспорт молдавской продукции на российский рынок”, - заявил Александр Калинин.

По словам лидера Партии регионов, производители яблок практически лишены возможности экспортировать непосредственно на российский рынок. И в этих условиях они просто вынуждены выбрасывать свою продукцию. Александр Калинин призвал избирателей проголосовать за Партию регионов, потому что только это формирование „не позволит Игорю Додону монополизировать рынок молдавской сельскохозяйственной продукции, экспортируемую в Российскую Федерацию”. По его словам, „у каждого производителя будет возможность экспортировать свою продукцию напрямую, без посредников”.