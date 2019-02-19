На странице www.servicii.gov.md доступно 635 позиций с государственными услугами

На веб-странице www.servicii.gov.md доступны 635 позиций с государственными услугами. Платформа предоставляет доступ к 164 электронным услугам. В течение следующих трех лет будет проходить процесс модернизации не менее 21 административной публичной услуги, наиболее востребованной гражданами, передает IPN.

В пресс-релизе правительства отмечается, что в течение 2018 года в ускоренном темпе продолжился процесс внедрения реформ в области модернизации государственных услуг, улучшения их качества и приближения к потребностям граждан. Агентство электронного управления запустило процесс модернизации трех пилотных услуг: определение степени инвалидности и трудоспособности, пособия по безработице и выдача водительского удостоверения.

В процессе создания платформы электронного обучения для государственного сектора планируются продукты и услуги онлайн обучения для модернизации государственных услуг, предоставляемых гражданам.

Повышенный акцент будет сделан на интеграцию государственных услуг, оказываемых с помощью правительственных электронных услуг (MPass, MPay, Msign, MLog, MAccess), оцифровку государственных услуг, подлежащих модернизации, а также на институциональную и функциональную адаптацию поставщиков услуг к новой модели предоставления услуг, ориентированных на граждан.

В целях увеличения доступности государственных услуг для граждан всех населенных пунктов страны, в том числе для уязвимых групп, к 2023 году планируется создание около 100 универсальных центров по оказанию услуг.