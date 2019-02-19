Если бы государственные учреждения были свободными, то по крайней мере три партии должны были быть исключены из предвыборной гонки

Если бы в Республике Молдова государственные учреждения были бы свободными, то по крайней мере три политические партии должны были быть исключены из предвыборной гонки на парламентских выборах за грубое нарушение правил финансирования. Речь идет о Демократической партии, Партии социалистов и Партии „Шор”. Такое мнение высказал эксперт в области публичных политик Штефан Глигор, передает IPN.

Эксперт в публичных политиках Штефан Глигор считает, что в нынешней избирательной кампании используется как никогда инструмент подкупа электората. „Исходя из этого, я считаю, что ДПМ, ПСРМ и ППШ должны быть исключены из этой гонки, и для этого есть все основания. К сожалению, этого не произойдет, учитывая, что в стране давно нет функциональных и независимых государственных учреждений”, - заявил Штефан Глигор. Эксперт говорит, что не видит реальной конфронтации между конкурентами и рассматривает нынешние выборы как симуляцию выборов.

Политолог Эрнест Варданян считает, что внешние партнеры перестанут рассматривать ДПМ правящей, если демократы потеряют ситуацию из-под контроля и не смогут создать прозападную коалицию. По его мнению, существует несколько сценариев формирования коалиций после парламентских выборов. Согласно одному из них, ДПМ могла бы „оторвать” мандаты от социалистов и вместе с другими независимыми депутатами сформировать следующую коалицию в парламенте.

На вопрос, считает ли он реальной избирательную борьбу между Демократической партией и Партией социалистов, аналитик Виталий Андриевский отметил, что эта борьба является настоящей. „Если у них (ДПМ и ПСРМ, пр. ред.) после выборов будет договоренность, тогда это была имитация выборов? А если договорится Майя Санду с Владимиром Плахотнюком? Это тоже была имитация борьбы?”, задается вопросом аналитик. По его словам, демократы могут опередить социалистов в одномандатных округах и стать первыми, и поэтому другие могут собраться вокруг них. „В одномандатных округах, практически во всех районах, кандидаты-демократы сильнее социалистов. Игорь Додон заявил на эту тему: „Не обращайте внимания на фамилию, голосуйте за символ”. В связи с этим Додон фактически ценит силу своих кандидатов. Сами по себе они в округах ничего не могут получить”, - заявил Виталий Андриевский в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.