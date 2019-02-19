Хозяин кошки в Кишиневе обещал 500 евро за ее возврат

К счастью, Шейна нашлась, она все три дня поисков провели на девятом этаже этого же подъезда, но была в стрессе и очень боялась откликнуться на голос хозяина.

- Нашей Шейне четыре года, ее имя с иврита переводится как «красавица», - рассказал нам Сергей. - Обычная кошка, черепахового окраса. 14 февраля я заходил домой, а она выскочила, природа ведь зовет. Ждала в подъезде в коробке, ждала, пока я открою. Но ее спугнул электрик, который пришел снимать показания счетчиков. Я его нашел, вычислил как-то. Он сказал, что да, была кошка, но она убежала. Мы ее искали внизу, во дворе, а она убежала наверх, на девятый этаж.

Безутешные Сергей и его жена написали пост в соцсетях с просьбой помочь найти Шейну: «Потерялась кошка, зовут Шейна - 4 года. К сожалению, никаких особых примет и ошейника нет!!! Кошка домашняя, на улице не гуляла. Наверняка, очень испугана и возможно не идет контакт. Очень надеемся на совместные поиски!!! ПОМОГИТЕ!!! Очень надеемся на вашу помощь, Рышкановцы!!! Вознаграждение — 500 евро!»

- Шейна — член нашей семьи, - говорит Сергей. - Я сплю, она приходит ко мне и толкает, чтобы я ей место сделал.

Все эти дни Шейна провела под маленькой лестницей, которая ведет к лифтерной.

- Там сидела все три дня и молчала, - продолжает Сергей. - За это время мимо этой лестницей раз пятьдесят проходил! А мы живем на восьмом этаже. Это же кошка, для нее шок — любой громкий посторонний звук. Рядом работает лифт, постоянно мотор гудит... Наша Шейна — абсолютно домашняя кошка, она на улицу не выходит!

Пропавшую любимицу Сергей нашел рано утром 16 февраля.

- Все благодаря соцсетям! - улыбается Сергей. - Спасибо! Позвонила женщина и посоветовала нам не ходить на поиски днем в шумное время. Только рано утром ходить и стучать кормом, тихо звать при этом. Она должна слышать именно мой голос! И в тишине она отзовется. И, когда в очередной раз мы в пять утра обошли всю крышу, разочаровались, уже спускались в квартиру и тут слышим с женой - «Мяу!» Мы так обрадовались, потому что поняли, что она где-то здесь. Разобрали доски, Шейна выскочила, увидела меня и улыбнулась! Я, не пугая, подошел к ней и взял на руки. Слава Богу, мы в подъезде разложили корм на разных участках, я видел потом, что он подъеден, но думал, что это другой кот его ел.

- И с деньгами не расстались...

- Да, нашли сами, никому не платили! Шейна нам сэкономила деньги. Но мы были готовы заплатить. Меня друзья предупреждали: «Жди! Сейчас увидят сумму, а все хотят заработать. Часто воруют домашних животных, потом выжидают, когда люди будут готовы платить и пришлют тебе смс-ку: «Закиньте на счет эту сумму, иначе мы отрежем ей ухо или лапу!» Да, было несколько звонков, что нашли кошку, один раз выслали ее фотку, а больше звонков не было. Мы очень счастливы, что Шейна нашлась!

ЛЕОНИД РЯБКОВ