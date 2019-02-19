Внимание молдавским женщинам, которые хотя работать сиделками в Израиле...

В настоящий момент эти деньги, которые платят фирмам, отбиваются за полгода, но теперь можно обойтись и без их услуг.

Мы уже не раз писали о том, что одной из самых желанных работ в Израиле для наших женщин является профессия сиделки. Однако, согласно нашей информации, за возможность трудоустройства необходимо заплатить соответствующим фирмам более 9000 долларов.

Конечно, возникает вопрос: каким образом отбиваются такие огромные деньги?

- Скажу так: приезжаешь в кредит. Год почти работаешь, чтобы отдать долги. Ситуации разные, люди тоже. В Молдове в агентствах обещают золотые горы. Не ведитесь на это, тут как уже повезёт. Работа тяжёлая, морально и физически. За людей не считают, думают, что мы их рабы. Надо и тут уметь за себя постоять…- утверждали те, кто через этот процесс прошел.

Но есть хорошие новости. Как сообщает издание vesti.co.il, срок действия рабочей визы для иностранных сиделок уже увеличен с 2 до 4 лет.

Но самое главное, что в ближайшее время будет внедрена форма просьбы о получении разрешения на работу с подачей онлайн, без личной явки. То есть, отпадет надобность в фирмах-посредниках, которым платятся такие бешеные деньги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К концу 2018 года в Израиле легально работали 55.425 иностранных работников по уходу.

Большая их часть была филиппинками (20.154 человека), следующие по численности – гражданки Индии (11.827), Молдавии (9063), Узбекистана (4614) и Шри-Ланки (4302). Это следует из сведений, имеющихся в распоряжении отдела стратегического планирования Управления регистрации населения и иммиграции.

Работают они в основном у престарелых. 61.000 женщин старше 65 лет и мужчин старше 68 лет получили разрешение на наем иностранной сиделки (этим разрешением воспользовались не все, поэтому в отрасли работают только 55.000 гастарбайтеров).

ИТАМАР АЙХНЕР