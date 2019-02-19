«Эта маленькая страна большая в винном мире»: американцы удивились от виноделен Молдовы

На популярном американском сайте появилась статья, посвященная винам Молдовы.

Эксперты сайта 10 best.com новостного портала USA Today отобрали десять, по их мнению, лучших виноделен Молдовы. Молдавские вина они назвали отличными, но недооцененными.

В список премиум-виноделен американцы включили Milestii Mici, Cricova, Purcari, Castel Mimi, Castel Cojusna, Et Cetera, Chateau Vartely, KaraGani, Atú Winery и Minis Terrios. Эксперты отметили, что Молдова отдалена от традиционных маршрутов винного туризма, и поэтому менее известна в мире среди ценителей виноградного напитка.

Американцы напомнили, что Молдова все оказалась среди двадцати крупнейших экспортеров вина в мире. Американцы назвали Молдову самой «винной» страной на Земле, ведь на душу населения в Молдове приходится наибольшее количество виноградников в мире, а агроклиматические условия позволяют получать промышленные урожаи винограда по всей стране.