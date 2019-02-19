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Престижный молдавский журнал выбрал Игоря Додона «Политиком года» в Республике Молдова
19.02.2019

Мероприятие прошло в одном из престижных отелей Кишинёва.
Игорь Додон признан политиком 2018-го года, по версии журнала VIP Magazine, церемония под названием «Человек года» прошла в одном из отелей Кишинёва. В мероприятии приняли участие около двух сотен человек. Помимо лучшего политика, номинировались также и другие категории.

Например, в номинации "социальная мобилизация победил режиссёр Виорел Мардаре, который с прошлого года борется с раком. Поклонники его таланта организовали в соцсетях кампанию по сбору средств для лечения режиссёра - именно эта инициатива и была признана "социальной мобилизацией года".

В категории «Средства массовой информации" человеком года была признана журналистка Анджела Гонца, работающая на TV8.

Напомним, что Игорь Додон является президентом РМ с 23-го декабря 2016-го года.


 
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