Четыре «греха» Майи Санду

Если какой-нибудь иностранец спросит Вас «Кто такая госпожа Санду?» - наверняка Вы найдете, что ответить. Лидер проевропейского блока ACUM, председатель партии «Действие и солидарность», «советник Всемирного банка» - вот неполный послужной список этой хрупкой дамы. Однако на деле все не так просто – в ее политической биографии есть свои «темные пятна».

Во-первых, карьера непримиримого борца с коррупцией тесно связана с экс-министром финансов Вячеславом Негруца и бывшим премьер-министром Владом Филатом. Последние, как известно, оказались замешаны в громких коррупционных скандалах и ныне отбывают наказание. Именно эти люди сыграли важную роль в становлении Майи Санду: так, Негруца в свое время направил ее во Всемирный банк, а Филат – в министерство образования, культуры и исследований.

Во-вторых, нынешним политическим соратником лидера PAS является Андрей Нэстасе, председатель партии «Достоинство и правда». Этому политику инкриминируется связь с Виктором Цопа, а также, как ни странно, с все тем же Владом Филатом. Так, портал Telegraph.md опубликовал целое досье на Нэстасе, из которого следует, что он обслуживал интересы беглого олигарха. Столь нелицеприятные факты из биографии несостоявшегося примара Кишинева с трудом сочетаются со словами Майи Санду о том, что на ее политическую благосклонность могут рассчитывать лишь неподкупные претенденты – писал в свое время провластный Prime.md.

В-третьих, в биографии Санду есть один очень странный эпизод: в 2014 году она баллотируется по спискам ЛДПМ в депутаты парламента. Спустя почти год, в интервью одному из телеканалов она заявляет, что не является членом ЛДПМ. Журналисты RISE Moldova попробовали узнать причину этого «отречения» у секретаря партии Виктора Рошка, на что получили странный ответ: «…Это намерение [Майи Санду вступить в ЛДПМ – прим. авт.] не было реализовано путем подачи официального заявления…

На момент же составления избирательного списка для выборов… я принимал во внимание желание госпожи Санду». Стоит ли упоминать, что за «принятием» Санду в ряды либералов снова стоял Влад Филат?

Однако большинство молдавских граждан запомнили председателя PAS как «министра закрытых школ». Именно Майя Санду, работая на посту министра образования, «приговорила» более сотни учебных заведений, мотивируя это «оптимизацией расходов». Насколько столь радикальная мера была оправдана, судить экспертам, однако народное прозвище прилипло к г-же Санду намертво.

Кроме того, ряд специалистов вообще говорят о ее некомпетентности в данной сфере, с чем сложно спорить – ничего общего с образованием лидер ACUM никогда не имела. Кто же «протолкнул» экономиста Санду заведовать учебой в Республике Молдова? Ах да, Влад Филат…

Вы уже обратили внимание, что именно осужденный премьер-министр постоянно «сопровождает» Майю Санду на протяжении всей ее политической карьеры? Данный факт позволяет некоторым СМИ в принципе отрицать политическую самостоятельность председателя партии «Действие и солидарность. Так, телеграм-канал «Выбор Молдовы» пишет: «вся карьера Майи Санду… создана чужими руками. Санду никогда и ничего не добивалась сама – везде ее пристраивали». Речь идет именно о роли Филата в ее биографии. Однако еще вопрос – кто кого использовал?

Правда это или нет – это мы вряд ли узнаем, однако ясно одно: за «хрупкостью» Майи Санду скрывается острый ум и холодный расчет, оправдывающие любые «грехи» ради получения власти…

Роман Арделяну