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Ходченкова ответила завистливо выругавшейся Михалковой
19.02.2019

Актриса Анна Михалкова не сдержала эмоций, причем не очень позитивных, когда повстречала эффектную женщину в аэропорту. Почти сразу же она узнала, что это артистка Светлана Ходченкова. Та ответила непосредственной коллеге.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Михалкова опубликовала свою фотографию и сопроводила ее коротким рассказом о том, как повстречала в аэропорту эффектную незнакомку.

"Вижу идет прекрасная девушка. Шикарное пальто, длинные ноги, каблуки, солнечные очки.... ее провожают два представителя аэрофлота. Один везет ее маленький чемоданчик. Я думаю, ну кто так умеет выглядеть в восемь утра? Что это за порода женщин? Где их разводят? Что они, ***, жрут? Чем мажут лицо? Во сколько они встают что бы успеть так привести себя в порядок?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – задалась риторическими вопросами Анна Михалкова.

И тут выяснилось, что "прекрасной девушкой" оказалась актриса Светлана Ходченкова. "Чем ближе подходила девушка, тем меньше я ее любила, пока, наконец, я не узнала Ходченкову! После теплого приветствия, я не смогла выдавить из себя :– Света, ты шикарно выглядишь!! Хотя, по моему лицу это было понятно)) Когда она скрылась, я подумала, наверное дело в солнечных очках..... и надела их))" – завершила свой рассказ актриса.

Интересно, что свой комментарий к посту оставила и сама Светлана Ходченкова. "Аня, я была в кроссовках!!! Вот же воображение женское творит чудеса! Очень рада была встретить тебя ))" – отметила актриса.


 
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