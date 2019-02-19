Попав в парламент, блок «ACUM» перестанет существовать

Блок «ACUM» перестанет существовать, как только он попадет в парламент после парламентских выборов 24 февраля. С таким заявлением выступил вице-президент Партии Действия и Солидарности (PAS) Михай Попшой во время предвыборных дебатов.

По его словам, представители блока "ACUM" разделятся как минимум на две парламентские фракции.

«Будет две отдельные фракции, может быть, даже три. Но, конечно, если мы будем у власти, будет правящая коалиция. Если мы будем находиться в оппозиции, мы будем координировать нашу деятельность, потому что мы останемся единым образованием», - сказал Попшой.

Стоит отметить, что представители PAS, PPDA, PLDM находятся в списке «ACUM».