Компанией «Loteria Nationala» управляет болгарин с криминальной историей

Телешоу «Национальная лотерея» стартовало в воскресенье, 3 февраля. Стало также известно, что гражданина Болгарии, управляющего через зарегистрированную в Дубае компанию акцией «Loteria Nationala», которая проводится на канале Prime TV, принадлежащем Владимиру Плахотнюку, судят в Молдове за изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков, сообщает Point.md с ссылкой на Zdg.md.

Пламен Миланов Стефанов 10 лет женат на гражданке Молдовы и руководит несколькими фармацевтическими компаниями в Кишиневе. За последние годы фирмы, принадлежащие ему, заработали миллионы долларов на государственных контрактах.

Стефанов является не только менеджером компании-партнера национальной лотереи Молдовы, но и администратором компании группы «Sopharma AD», одного из самых важных акционеров болгарской холдинговой компании «Doverie», которая недавно получила разрешение на покупку контрольного пакета акций в «Moldindconbank», одном из крупнейших банков Молдовы.

Стефанов также является администратором компании «Sopharmacy MC», зарегистрированной в 2017 году. Юридический адрес компании находится в здании, принадлежащем депутату-демократу Владимиру Андронаки, с которым он поддерживает дружеские отношения.

14 августа 2017 года правительство приняло решение о создании государственно-частного партнерства для развития деятельности НЛМ, а также отметила необходимость разработки общих требований для отбора частного партнера. Затем было заявлено, что будут подписаны два контракта о государственно-частном партнерстве, один на развитие лотереи в секторе автоматических игровых автоматов, в том числе посредством сетей электронных коммуникаций, а другой на развитие сектора лотереи и ставок в спортивных соревнованиях.

Через два месяца была создана группа по отбору частных партнеров, ответственных за организацию и проведение процедуры отбора партнеров. На конкурс были поданы две заявки, по одной на каждый сегмент, и 2 марта 2018 года предложения были открыты. Через 18 дней податели заявок были объявлены победителями. Группа австрийских компаний выиграла конкурс на разработку игровых автоматов, а ассоциация экономических операторов «New Games AD», «National Lottery AD» и «NGM SPC Limited» -конкурс на разработку мероприятий для НЛМ и ставок на спортивных соревнованиях.

Контракт с агентством публичной собственности был подписан в мае 2018 года компанией NGM, основанной в Кишиневе 12 апреля 2018 года компанией NGM SPC LIMITED из Дубая. Молдавской компанией управляет гражданин Болгарии Пламен Миланов Стефанов, который подписал договор о государственно-частном партнерстве. Его судят в Молдове по статье 361 Уголовного кодекса «Изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков». Прокуратура обвинила Стефанова в том, что он подписал доверенность от имени другого лица. Он не признал себя виновным, заявив в ходе судебного разбирательства, что «доверенность была выпущена с целью содействия экономической деятельности и что это не нанесло ущерба правам и интересам человека или фирмы». В январе 2018 года суд оправдал его, а в настоящее время дело находится в Кишиневском апелляционном суде. Следующая встреча запланирована на март.

Телешоу «Национальная лотерея» стартовало в воскресенье, 3 февраля, на канале Prime TV под управлением компании «General Media Group Corp», основанной Владом Плахотнюком, председателем ДПМ. Желающим принять участие в лотерее предлагается приобрести пять типов билетов. Им обещают крупные выигрыши – деньги, автомобили, дома, путешествия. Согласно регламенту, выигрышный фонд для всех видов лотереи составляет «не менее 50 процентов от общей стоимости проданных билетов». Однако в некоторых играх выигрышный фонд устанавливается в зависимости от количества напечатанных билетов. Условия, ранее объявленные АПП, предполагают, что 75 процентов дохода от лотереи и 90 процентов дохода от ставок будут возвращены в бюджет НЛМ. В результате этого государственно-частного партнерства в государственный бюджет должно поступить 9,5 миллиона евро в год дивидендов.

Именно Плахотнюк, чей телеканал транслирует «Национальную лотерею», в июне 2016 года инициировал реформу игорного бизнеса. Затем он написал в своем блоге об инициативе, представленной совету правящей коалиции, по плану действий, который будет регулировать «более строго» казино и азартные игры. Вскоре Лицензионная палата приняла решение приостановить всю деятельность по лицензированию в сфере азартных игр. К концу 2016 года был принят новый закон, по которому организация и проведение игорной деятельности, за исключением казино, является государственной монополией и осуществляется через НЛМ.

Николай Санду, исполнительный директор НЛМ, говорит, что решение о трансляции «Национальной лотереи» на «Prime TV» было принято не государственным учреждением, а частным партнером: «Компания принимает решение. Это предусмотрено договором. Мы не вмешиваемся. Они провели исследование, проанализировали и запустили шоу».