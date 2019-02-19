Кирилл Габурич: В 2018 году мы почувствовали сильный командный дух

Интервью с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем

В 2018 году Вы стали министром экономики и инфраструктуры. Что побудило Вас согласиться на эту должность?

Во-первых, на том этапе, министерство в таком составе было новинкой для Республики Молдова. Здесь речь идет о сложной структуре учреждения, которое включает в себя множество стратегических секторов – энергетику, инфраструктуру, бизнес, строительство, транспорт и т. д. Назначение на должность министра стало вызовом для меня лично и для моей команды, потому что нам нужно было отладить систему с множеством областей и проблем. С самого начала мы определили приоритеты, и изо всех сил пытались достичь поставленных целей.

Каково было положение дел, когда Вы были назначены министром?

В разных сферах положение было разным. Нам пришлось продолжить и успешно завершить ряд уже начатых проектов, а также решать проблемы в сферах, где история проблем была многолетней. В каждой сфере у нас был целый список приоритетов, которые содержались в повестке дня министерств, и это было отправной точкой. Но, прежде всего, мы нашли в Министерстве экономики и инфраструктуры команду профессионалов, с которыми нам удалось очень эффективно и результативно работать.

Каковы были Ваши первые действия на новой должности?

Сразу после вступления в должность мы составили полный список приоритетов по каждому сектору. В связи с этим была проделана огромная командная работа. Первоначально у нас было около 300 мер, и из них мы вывели 7 наиболее важных приоритетов. Нам нужно было сосредоточиться на главном.

Что из запланированного вам удалось и не удалось сделать в 2018 году?

Я могу с гордостью сказать, что нам удалось сделать очень многое. Мы построили 1600 км хороших дорог, инициировали строительство газопровода Яссы-Унгень-Кишинэу, внедрили ряд реформ по улучшению деловой среды, в том числе сократили количество разрешительных документов и провели налоговую реформу. Не забыли мы и об ИТ-секторе, которому я ранее посвятил 15 лет своей жизни. Мы ввели в этом году цифровое образование в начальных классах, чтобы у нас появилось новое поколение специалистов. Потребуется пару часов, чтобы рассказать обо всем. Естественно, нам удалось сделать не все. В первую очередь из-за того, что планы были амбициозными. Мы поставили перед собой большие цели, двигались к ним, и продолжим делать это и впредь.

Какие из достижений 2018 года Вы считаете наиболее важными?

На самом деле, все, чего мы достигли, важно. Каждое действие было направлено на то, чтобы сделать жизнь бизнеса и каждого гражданина лучше. У нас есть много достижений, но я перечислю лишь некоторые. Строительство газопровода Яссы-Унгень-Кишинэу является одним из важнейших проектов, реализуемых нами в 2018 году. Я рад, что нам удалось подписать абсолютно все контракты. Уже начался процесс отбора субподрядчиков, которые будут строить трубопровод. Мы планируем к концу 2019 года запустить его. Еще одним важным достижением в энергетической сфере является решение подключиться к электросети ЕС. Также успехом национального масштаба стал проект «Хорошие дороги для Молдовы». Речь идет о реабилитации около 1600 км дорог по всей стране. За последние 9 лет было восстановлено в общей сложности 1050 км, а это менее 140 км в год. Мы много работали, и нам удалось доказать, что такие смелые и масштабные проекты могут быть реализованы. Нужно сосредоточиться и работать. Правда, еще для этого необходима политическая воля и соответствующий бюджет. Не могу не упомянуть проект «Arena Chişinău». Мы бросили на него все ресурсы, разработали правовую базу, дали ему старт. В этом году, 14 октября, в «Arena Chişinău” состоится первое мероприятие. Еще одним прекрасным достижением является «Единое окно». Преимущества проекта ощутили на себе все экономические агенты и граждане. Также очень важным является продолжение сотрудничества и развития экономических отношений с Европейским союзом, а особенно с Румынией. В рамках Молдавско-румынской межправительственной комиссии мы обсудили и наметили некоторые очень важные проекты. Строительство на территории Республики Молдова железнодорожной инфраструктуры европейского стандарта, взаимоподключение электросетей, а также строительство мостов и дорог. Мы также провели ряд переговоров с Китаем. Для нас важно иметь возможность привлекать инвестиции, а также экспортировать на рынок КНР свои товары. Китай – огромный рынок сбыта. Также у нас сложились очень хорошие отношения сотрудничества с другими странами, как например Беларусь и Турция. У нас есть целый список стран, с которыми у нас подписаны соглашения о свободной торговле, преимуществами которых мы все пользуемся. Отдельно хочу отметить ИТ-сектор, который в 2018 году показал очень хороший рост. Республика Молдова является очень конкурентоспособным рынком, поэтому мы постоянно растем и ведем переговоры о приходе на рынок крупных игроков в этой области.

Каким было в 2018 году сотрудничество министерства с другими государственными учреждениями?

В 2018 году мы почувствовали сильный командный дух, и я имею в виду не только сотрудничество с другими министерствами и учреждениями, но работу с парламентом. Я чувствовал, что нас слышат. Сотрудничество очень важно, и необходимо, чтобы оно было всегда. Были времена, когда решения принимались только по партийной линии, без учета того, что конечным бенефициаром должен быть гражданин. В этом году я почувствовал другой подход. Примером этого является проект «Хорошие дороги для Молдовы». Он направлен не удовлетворение нужд гражданина, без учета его партийной принадлежности. Основным критерием отбора населенных пунктов, включенных в программу, была численность, которая должна была быть выше 400 жителей. Мы побывали во всех селах и отнеслись ко всем одинаково.

Каковы должны быть приоритеты МЭИ в дальнейшем?

Необходимо сделать еще очень многое. Признаюсь, мы еще недостаточно сделали в сфере транспорта, и в последующий период министерству следует сосредоточиться именно на этой сфере. С транспортом у нас много проблем – от безопасности и его состояния, до сотрудничества и привлечения Национального агентства по автомобильному транспорту. В этом секторе необходима капитальная реформа.

Каковы Ваши планы на будущее?

Я планирую работать, потому что это то, что я умею делать лучше всего. Работать на благо общества, чтобы наши граждане могли здесь, дома, радоваться жизни.