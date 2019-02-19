Молдавский певец Ионел Истрати выступил в защиту главной женщины в своей жизни - мамы...

Многим девушкам не понравилась как моложаво выглядит мама артиста.

Недавно портал perfecte.md опубликовал снимки Валентины Истрати, которая в свои 58 лет выглядит потрясающе. Вопреки ожиданиям звездного сына, материал вызвал волну критики. Девушкам не понравилась как моложаво выглядит мама звезды. Не стесняясь в выражениях представительницы прекрасного пола оскорбляли и обвиняли Валентину в том, что она увлеклась «уколами красоты» и выглядит неестественно.

Ионел Истрати выступил в защиту своей мамы, отметив, что молодость проходит и многие из девушек начнут колоть ботокс и использовать силикон.

«Дорогие мои «комментаторы», пожалуйста, не забывайте, что молодость быстро проходит, и в скором времени многие из вас начнут колоть ботокс и использовать силикон.

Валентина Истрати

Прежде, чем оскорблять, вам не мешало бы вспомнить о том, что и у вас есть мамы. Моя мама никогда не претендовала на какие-то звания и титулы, никогда ничего не делала ради оценки, поэтому ваши обвинения и оскорбления просто возмутительны!», - написал возмущенный и рассерженный артист у себя на странице в социальной сети.

Кто бы, что ни говорил, но Валентина Истрати действительно замечательно выглядит.

ЛИДИЯ ТКАЧ