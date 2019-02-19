Вам подарок: Президенту Молдовы на день рождения дарили ягнят, иконы, книги, песни, картины и эксклюзивное вино

Отметились и бывшие президенты страны – Снегур и Лучинский – подарившие Игорю Додону свои мемуары [видео]

18 февраля президент Молдовы Игорь Додон отмечал день рождения. Ему исполнилось 44 года. Подарков было много и самых разных. Игорю Додону на день рождения подарили несколько икон, а также пять маленьких ягнят. На своей странице в социальных сетях глава государства выставил видеоролик с поздравлениями и подарками, которые ему 18 февраля принесли многочисленные гости.

Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир подарил букет белых роз. Во множестве дарили иконы и книги. Парламентская фракция Партии социалистов подарила икону, вырезанную из дерева. На ней изображен господарь Штефан Великий и Святой. Также икону с изображением молдавского господаря, канонизированного в лик святых, подарили и лидеры Федерации национальных единоборств "Воевод". Союз офицеров Молдовы подарил президенту бинокль. Первый и второй президенты страны Мирча Снегур и Петр Лучинский подарили Игорю Додону свои книги.

Самый оригинальный подарок преподнесла башкан Гагаузской автономии Ирина Влах. По гагаузской традиции, накануне начала весны она подарила пять ягнят, которых принесли в администрацию президента в корзинках. Ягнята будут жить в президентской резиденции в Кондрице.

Наша газета тоже не осталась в стороне от поздравлений. Мы преподнесли президенту херес урожая 1975 года, года рождения главы государства. С прошедшим днем рождения, Игорь Николаевич.

ЛЕОНИД РЯБКОВ