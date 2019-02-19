Посол России в Румынии обвинил Евросоюз в ущербе экспорту Молдовы

Глава российской дипмиссии в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом не обеспечил Молдове рынок сбыта.

Как сообщает Mediafax, в этой связи, по мнению посла России, на предстоящих парламентских выборах граждан Молдовы необходимо спросить, насколько для них важна Россия, в качестве традиционного рынка.

Кузьмин заявил журналистам в Клуж-Напоке, что Молдова производит намного больше, чем Евросоюз готов у нее закупать.

"Надо спросить молдавских граждан, насколько для них важна Румыния и насколько важна Россия. Могу с уверенностью сказать, что Соглашение об ассоциации с ЕС не обеспечило Молдове рынок сбыта. Традиционно, рынком сбыта Республики Молдова являются Россия, Украина, Беларусь, бывшие страны СССР. Теперь, этой возможности больше нет. Поэтому и есть интерес в установлении связей с новой экономической структурой - Евразийским экономическим союзом. К сожалению, в Брюсселе люди ставятся перед выбором: или торгуете с ЕС, или с другими. Мы же так не поступаем", - заявил посол России в Румынии Валерий Кузьмин, комментируя ситуацию в Молдове накануне парламентских выборов.

Соглашение об ассоциации было подписано между Молдовой и Европейским союзом 27 июня 2014 года. Оно является основополагающим документом в отношениях Молдовы с ЕС и направлено на углубление политических и экономических отношений между Европейским союзом и Молдовой, в том числе через создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.