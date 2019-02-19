Попасть на матч Молдова-Франция можно будет только по абонементу

Исполнительный директор Федерации футбола Молдовы Леонид Олейниченко прояснил ситуацию вокруг продажи билетов на матчи отборочного цикла к чемпионату Европы-2020 и прохода на стадион на матч между сборными Молдовы и Франции, который состоится 22 марта, сообщает «Молдавский футбол».

Абонементы на домашние матчи сборной Молдовы в отборочном цикле к чемпионату Европы-2020 поступят в продажу 25 февраля. Все абонементы будут доступны для продажи только онлайн – на официальном сайте FMF и у партнёров.

Стоимость самых дешёвых абонементов будет составлять 400 лей на все 5 матчей отборочного цикла, а абонементы категории Б – 800 лей.

Все абонементы будут продаваться только при предъявлении удостоверения личности. Один человек сможет приобрести шесть абонементов, но будет обязан ввести данные каждого человека, на имя которого будет куплен абонемент. Лица, на имя которых будут оформлены абонементы, затем смогут пройти на стадион при предъявлении самого абонемента и документа с идентификационным номером физического лица (IDNP).

В продажу поступит 6 тысяч абонементов. Если к 10 марта некоторые места останутся свободными, то в продажу поступят билеты на матч Молдова – Франция.

Во время матча Молдова – Франция движение транспорта на участке бульвара Дачия между улицей Буребиста и бульваром Куза-Водэ будет ограничено.

Напомним, что отборочный цикл к ЧЕ-2020 для сборной Молдовы начнётся матчем со сборной Франции. Встреча состоится 22 марта на стадионе "Зимбру" и начнётся в 21:45.