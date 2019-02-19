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«Некоторые молдавские политики потеряли человеческий облик»: МИД России об освобождении пилотов
19.02.2019

МИД России жестко отреагировал на попытку МИДЕИ обвинить Москву в насильственном удержании освобожденных из афганского плена вертолетчиков.

МИДЕИ попросило помощи у международных организаций. Молдавских дипломатов не устроил прием в столице России во время встречи с летчиками.

В ведомстве назвали действия российской стороны «недопустимыми». Молдавское министерство направило обращения в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в кабинет европейского комиссара по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства, центральный офис Amnesty International и комиссару по правам человека Совета Европы.

- Россия нарушила международные нормы, Венские конвенции о дипломатическом праве и консульских отношениях, а также молдавско-российских консульских соглашений, - сделали удивительное заявление в МИДЕИ.

В МИДе России поведение молдавских коллег сравнили с цирком Шапито и усомнились в умственных способностях координаторов дипломатической активности Кишинева.

- Приличные люди в подобных ситуациях благодарят государство, которое спасло твоих сограждан. Но некоторые молдавские политики настолько потеряли человеческий облик, что устроили из освобождения людей шапито. И это уже система, - цитирует ответ источника в МИДе российское агентство Regnum.

Отметим, молдавский лидер Игорь Додон и правительство Молдовы находятся в конфронтации. Пилоты были освобождены российской стороной после просьбы Игоря Додона. Это спровоцировало настоящую истерию со стороны правящей Демократический партии, которые вместо того, чтобы порадоваться счастливому вызволению пленников, принялись за серию обвинению в отношении российской стороны. 

Сами пилоты Лионел Буруянэ и Михаил Криханэ были шокированы навязчивым интересом к себе со стороны молдавских дипломатов, не замечавших три года их проблем в период афганского плена, и попросили оставить их в покое. Летчики сообщили, что курс лечения и реабилитации они собирается пройти в Москве.


 
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