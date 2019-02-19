Ещё семь человек скончались из-за гриппа. Вирус уже унёс 27 жизней

Пять мужчин и две женщины, в возрасте от 25 до 70 лет, скончались в результате осложнений, вызванных гриппом, на неделе с 11 по 17 февраля. Жертвами стали жители Кишинёва, Унгень, Ниспорень, Чимишлии, Анений Ной и Тараклии. Начиная с 1 октября, число связанных с гриппом смертей достигло 27, передаёт IPN.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что на прошлой неделе было зарегистрировано 294 случая сезонного гриппа, в том числе 43 случая, когда лабораторные исследования подтвердили наличие вирусов гриппа AH1N1 или AH3N2.

Населению рекомендуется принимать все меры профилактики и соблюдать правила гигиены, а при появлении первых симптомов – немедленно обращаться к врачу, не прибегая к самолечению. Грипп начинается внезапно, с лихорадки, болей в мышцах, головной боли, общего недомогания, кашля, боли в горле и ринита. У детей грипп часто сопровождается средним отитом, тошнотой и рвотой.