Нервы сдали: На финишной прямой оппозиционер Нэстасе стал все больше проявлять агрессию

С такой расшатанной психикой надо точно не в парламент идти.

Создается такое ощущение, что те, кто с какого-то перепугу начинают поддерживать партию «ДА», через очень короткое время начинают превращаться в обиженных истериков. Минувшей весной, в конце мая, довелось лежать в одной из больниц Кишинева. А тут как раз Андрей Нэстасе выиграл выборы мэра – и по палатам вдруг забегал какой-то завотделения, который начал кричать на врачей, медсестер и санитарок. По поводу и без. Основный посыл был у него такой: Пришло наше время, скоро мы тут со всеми разберемся!

- Кто этот не совсем адекватный человек без всякого достоинства? - спросил я у старших собратьев по палате.

- Это лидер местной ячейки «ДА», их босс победил, вот он заранее и лютует, - ответили мне.

Правда, как только выяснилось, что выборы признаны недействительными и Нэстасе уже не мэр, адекватность вернулась к вышеупомянутому заму. Он снова стал тихим и спокойным, до взяток охочим….

Но, конечно, все гниет с головы. Причину неадекватности членов «ДА» следует искать в поведении лидера – Андрея Нэстасе. Все предвыборную кампанию он умудрялся вляпываться в различные передряги, а на последней «стометровке» нервы у него и вовсе стали сдавать.

Так, например, на встрече с избирателями в Бачое его крайне возбудили вопросы про некоторых кандидатов ACUM, которые, мягко говоря, не в ладах с законом. Речь шла, в первую очередь, о Георге Балане.

- - В вашей команде есть человек, который лишил Бачой восьми гектаров земли, а вы собираетесь бороться с коррупцией. А как вы намерены бороться с Георге Баланом, который своим судебным постановлением отобрал у нас восемь гектаров земли?

Андрей Нэстасе выкрутился просто гениально. Он позвал полицейского и попросил его увести мужчину, задававшего этот вопрос.

Но окончательно испортил о себе впечатление Нэстасе в Криулянах. Там он не только буквально взорвался, когда снова услышал неудобные вопросы (хотя, на мой взыскательный вкус, ничего в них криминального не было), он обрушился на человека, снимавшего происходящее на телефон, едва его не разбив.

Что ту скажешь? С такими расшатанными нервами точно надо не в парламент идти, а, для начала, к соответствующему специалисту. Иначе – быть беде.

ПАВЕЛ МУНТЯН