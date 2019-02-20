Любые документы за чужие деньги: в Кишиневе обнаружили подпольную «типографию»

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных официальных документов.

Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 37 лет, которых взяли под стражу на 30 суток. Отмечается, что с ноября 2018 года по настоящее время, правоохранительные органы документировали действия группировки людей, которые изготавливали и продавали поддельные документы, получая таким образом незаконную прибыль.

В рамках уголовного дела был проведен ряд специальных следственных мероприятий, в результате которых было установлено, что подозреваемые в нескольких квартирах в муниципии Кишинев, используя специальное оборудование для подделки документов, определяли людей, которым необходимы документы и изготавливали их и продавали. В основном это были румынские удостоверения личности и молдавские водительские права.

В результате принятых мер 15 февраля в домах членов группировки были обнаружены и изъяты пять водительских прав и 11 румынских удостоверений личности. На всех были обнаружены явные признаки фальсификации. Кроме того, полицейские конфисковали специальные средства и принтеры, адаптированные для печати подобных документов, а также необходимые бланки, бумагу и специальную пленку.

Кроме того, в компьютере, используемом задержанными, были обнаружены заготовки и других документов.

Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет тюремного заключения.