Жирная и сладкая пища ослабляет иммунитет и увеличивает риск преждевременной смерти, - ученые

Воздействие на здоровье высококалорийных продуктов питания, сахаров и жирных блюд давно признано негативным, однако никогда ранее речь не шла о прямой опасности для жизни.

Как оказалось, избыток сладости и жиров может привести даже к смерти. К такому выводу пришли ученые из госуниверситета Портленда (США). Они провели ряд экспериментов, призванных определить потенциальные риски и пользу от разных видов пищи. В научных разработках были задействованы животные. Подопытным мышам скармливали пищу с высоким содержанием жира и сахаров.

Ученые выяснили, что регулярное употребление больших объемов сладостей и жиров вызывает тяжелые заболевания. Такой рацион способен спровоцировать появление хронических тяжелых воспалений и привести к сепсису. При этом заражение трудно поддается лечению, быстрее распространяется и в итоге приводит к смерти.

- Подобная диета воздействует на иммунную реакцию таким способом, который повышает уязвимость организма перед сепсисом. При его возникновении смерть приходила заметно быстрее, - отмечают авторы работы.

Выявленные учеными обстоятельства дают возможность тщательнее подходить к планированию рациона, особенно в условиях повышенной опасности возникновения воспалений и заражения различными инфекциями. Теперь эксперты будут работать над рекомендациями по правильному питанию. Кроме того, результаты исследования помогут разработать более эффективные методы лечения инфекционных болезней.