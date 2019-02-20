В Молдове стартовала кампания по предоставлению субсидий в сфере сельского хозяйства

С начала года субсидии в размере 184 млн леев получили более 2 тысяч сельхозпроизводителей.

Предоставленные субсидии – это долги, оставшиеся без финансирования в прошлом году из-за израсходования бюджета Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, который составил 90 млн леев. Бюджет Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности в этом году составит 900 млн леев. Из них 390 млн леев будут направлены на субсидирование производителей, чьи заявки на субсидии не были покрыты в 2018 году.

В Агентстве по интервенциям и платежам в сфере сельского хозяйства (AIPA) отметили, что государство в этом году также поддержит строительство теплиц, создание многолетних насаждений, приобретение сельскохозяйственной техники, животноводческий сектор, экологическое сельское хозяйство, продвижение продукции на рынках сбыта, развитие сельских агротуристических пансионатов и создание или расширение ремесленных подразделений. Кроме того субсидии будут предоставлены для нового бизнеса в агропромышленной сфере, инициированного молодыми людьми или женщинами предпринимателями.

Кампания по приему заявок на получение субсидий стартовала 1 февраля текущего года. Заявки на предоставление авансовых платежей могут быть поданы до 8 апреля, а заявки на получение классического субсидирования – до 31 октября.