Представители МИДЕИ проводят проверки: ПСРМ превратили посольство РМ в Москве в командный предвыборный центр

Социалисты открыли предвыборный штаб в посольстве Молдовы в Москве. Об этом сообщает портал Deschide.md, уточняя, что раскрыли его в ходе внеплановой проверки.

Пресс-секретарь МИДа Валерий Русу заявил для Publika TV, что сейчас в дипмиссии проходит аудит. О его результатах обещают сообщить позже.

Deschide.md со ссылкой на свои источники пишет, что работу штаба координировал президент Игорь Додон. Официально кабинет отдали "Центру поддержки молдавской молодежи" под руководством Ольги Чеботарь. Именно сюда доставляли агитационные материалы, которые затем оправляли по разным городам.

В посольство ежедневно приходил предприниматель Вадим Чубара, которого в прессе называли "теневым советником" Додона. Также Deschide.md сообщает, что студентов, проходивших стажировку в посольстве, вовлекали в предвыборную агитацию. Посол Андрей Негуца, по данным портала, о работе штаба знал.

Напомню, на прошлой неделе его отозвали из Москвы без объявления причины. Андрей Негуца на телефонные звонки не ответил. Игорь Додон и представители Партии социалистов тоже пока с комментариями не выступили.