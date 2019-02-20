Додон: у журналистов НТВ и "Россия 1" было официальное приглашение в Молдову

Глава республики прокомментировал объяснение Погранполиции Молдовы, которая отказала во въезде в страну съемочным группам НТВ и "Россия 1".

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что у российских журналистов НТВ и "Россия 1", которых не пропустили в страну, было официальное приглашение. Об этом глава республики сказал во вторник в ходе "Прямой линии".

"Это уже смешно. У них (пограничников - ред.) было на руках письмо от администрации президента Республики Молдова о том, что их приглашают, чтобы взять интервью у президента", - сказал Додон.

По его словам, он дает интервью многим иностранным СМИ. В частности, в ближайшее время у него запланированы беседы с Le Monde и Associated Press.

Во вторник в Молдову не впустили пятерых граждан России, которые входят в съемочные группы телеканалов НТВ и "Россия 1".

Это не первый случай. Ранее в 2018 году в Молдову не пропустили российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову. В Погранполиции тогда заявили, что причиной послужило то, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Не разрешили въехать в республику и журналистке русскоязычного телеканала RTVI Марианне Минскер.

Власти Молдовы неоднократно запрещали въезд в страну представителям российских СМИ. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.