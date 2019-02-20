Партийные агитаторы в Молдове: «Вас, русских, надо послать на четыре месяца в Румынию, чтобы вы выучили язык!»

Наглядная предвыборная агитация на русском языке у партий, ратующих за присоединение к Румынии, пользуется популярностью у избирателей, но заканчивается очень быстро.

Пригожим воскресным днем вышел я из общественного транспорта и прошел мимо агитационной палатки, коих расплодилось множество в моем районе перед грядущими парламентскими выборами. Палатка принадлежала одной из партий, кандидаты от которой с большой долей вероятности пройдут в парламент после 24 февраля.

Так вот, прохожу и вижу на столике кипу газет. На молдавском.

- А на русском языке газеты есть? — поинтересовался.

- Закончились, - развела тетенька руками. - Очень быстро заканчиваются...

- Так вы бы заказывали побольше газет на русском, раз их так разбирают!

Ее коллега, мужичонка лет сорока, вступает в разговор:

- Вас бы, русских, отправить в Румынию месяца на четыре, быстро бы язык выучили!

- Во-первых, - отвечаю ему, - я понимаю, когда ко мне обращаются на молдавском, но отвечаю на русском, потому что, по Конституции Молдовы, русский — язык межнационального общения. Это, во-вторых.

- Учите румынский! - напутствовал он меня.

Меня регулярно укоряет кое-кто из моих друзей-молдаван:

- Ты же родился здесь, почему до сих пор не выучил наш язык? Мы же знаем ваш, русский, и хорошо на нем говорим! Почему бы и вам не выучить румынский/молдавский/государственный, не важно, как его называть, язык?

Язык знать, необходимо, спору нет. Но тут недоработка правительства. Помню, еще в начале 90-х обещали организовать бесплатные курсы по изучению молдавского языка. Где это обещание и где эти курсы? Ладно, мы на работе сами нашли себе преподавателя, он приходил к нам несколько раз в неделю, учил языку. Но почему-то так учил, что в головеничего не оставалось. А вдруг нас, русскоязычных, специально так учат, чтобы мы не смогли его выучить? А то выучим, и огромная армия учителей румынского останется без работы?

Шутка, конечно, но властям нашей страны надо поскорее решать эту проблему и решать ее серьезно. Иначе у нас и дальше будут разбирать литературу, газеты и агитацию даже у прорумынских партий на русском языке охотнее, чем на государственном.

ЛЕОНИД РЯБКОВ