Виталие Юрку: Строительство газопровода Унгень-Кишинев может быть завершено до конца года

Работы по строительству газопровода Унгень-Кишинев, второго этапа проекта по взаимоподключению Яссы-Унгень, который был начат 18 февраля, могут быть завершены до 31 декабря этого года. Об этом заявил государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Виталие Юрку.

По его словам, является неопределённой ситуация, связанная с транзитом российского газа через территорию Украины. Контракт Республики Молдова с Российской Федерацией на поставку газа истекает 1 января 2020 года. Это беспокоит не только Республику Молдова, но и европейских партнеров, страны ЕС, пользующиеся этим топливом. „Прекращение этого транзита, в том числе из-за неясных отношений между Россией и Украиной, ставит под сомнение то, что будет в Молдове после 1 января 2020 года”.

Госсекретарь отмечает, что задача этого проекта - обеспечить безопасность Республики Молдова в энергетической сфере, чтобы у нее было как минимум два источника поставок газа. По его словам, через румынскую систему Молдова имеет доступ ко всей газовой системе Европейского союза.

По словам госсекретаря, газ, транспортируемый через этот трубопровод, принесет пользу всей Республике Молдова. „Основное потребление происходит в Кишиневе, но это не значит, что газ не поступит и в другие регионы”, - отметил Виталие Юрку. Объем трубопровода составляет 1,5 млрд. кубометров газа, а потребление Республики Молдова составляет около миллиарда.