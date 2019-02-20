Сергей Сырбу: Надеюсь, что своими голосами граждане положительно оценят власть 2016-2018 гг

Интервью с депутатом парламента Республики Молдова от Демократической партии Молдовы Сергеем Сырбу

Г-н Сырбу, каким был для Вас 2018 год с политической и законодательной точек зрения?

И для меня лично, и для ДПМ, 2018 год был годом прогресса. Наша работа больше, чем когда-либо была сосредоточена на социальных аспектах, на потребностях граждан. Поэтому я считаю, что наиболее важные достижения связаны с утверждением мер и программ, влияющих на уровень жизни людей и развитие местных сообществ. Я имею в виду принятие законодательства о повышении пенсий и зарплат, такие программы, как «Первый дом» и «Хорошие дороги», или талоны на питание, а также налоговая реформа, которую положительно оценили, и работники, и компании. С политической точки зрения, нам удалось обеспечить стабильность, и это положительно сказалось на жизни граждан и деловой среды, а также на международных отношениях.

В этом году истек срок полномочий нынешнего парламента. Какова общая картина деятельности депутата Сергея Сырбу в его составе?

Бывало всякое. Было и много работы, и много напряженности. 2015 год был очень сложным, с политическим кризисом и нестабильностью на всех фронтах. Очень трудно было продвигать хорошие проекты из-за внутренней политической борьбы. С 2016 года все успокоилось и нормализовалось. Проекты начали внедряться и давать результаты. Было много инициатив, важных реформ, парламентских и телевизионных дебатов, встреч с гражданами, с иностранными делегациями – все это ознаменовало деятельность парламента XX созыва. Я не могу не упомянуть несколько важных законов, автором которых я был. Это так называемый «закон о борьбе с пропагандой», целью которого является информационная безопасность страны. Также хочу подчеркнуть ввод новой избирательной системы в Республике Молдова, целью которой является повышение ответственности всего политического класса и сближение народных избранников с народом. Я много работал над этим проектом и уверен, что в итоге это даст хорошие результаты.

Могли бы Вы коротко представить статистику Вашей восьмилетней деятельности в парламенте?

Знаете, я не привык вести статистический учет, но Вы спровоцировали меня, и я подсчитал «плоды» своей деятельности. Я не смог подвести итоги за восемь лет, но могу сказать вам, каковы результаты за последние четыре года. Мы разработали и выдвинули около 160 законопроектов, абсолютное большинство из которых уже в силе. Также мы подали около 15 обращений в Конституционный суд, среди которых: толкование положений Конституции, выдача заключений по законопроектам, 4 обращения, связанных с временным отстранением президента страны из-за отказа выполнять свои конституционные обязанности. За это время я принял сотни граждан, рассмотрел сотни жалоб, провел более ста визитов на места, где встретился с более чем 20 тысячами граждан.

Какой момент Вашей депутатской карьеры запомнился Вам навсегда?

Разумеется, это день 12.12.2012, который останется в моей памяти навсегда. В этот день я принял совсем не простое, но очень ответственное решение. Время показало, что оно было верным. Я говорю о том дне, когда я покинул ПКРМ, чтобы впоследствии присоединиться к самой сильной и ответственной партии, которая ставит на первый план интересы граждан и интересы страны. Еще одним таким моментом было голосование в парламенте за ратификацию Соглашения об ассоциации Молдовы с Европейским союзом в 2014 году. Я помню этот момент, в том числе, потому что это было 2 июля, день рождения Штефана чел Маре. А из смешного, помню, как проходили в парламенте дебаты по вопросу безопасности информационного пространства. Тогда мне пришлось убеждать депутата от оппозиции, что он по-прежнему сможет смотреть любимые российские мультфильмы, а именно «Маша и медведь». Я говорил и говорю снова, что обеспечение информационного пространства связано только с новостями и политической информацией, враждебной нашей стране.

Есть ли у Вас сожаления, связанные с депутатской деятельностью?

Да, есть некоторые сожаления, связанные с некоторыми решениями парламента. Я и сейчас сожалею, что 2015 год был потрачен впустую на бессмысленную политическую борьбу. К счастью, в январе 2016 года нам удалось покончить с политическим хаосом и обеспечить парламентскую и политическую стабильность. Жаль, что оппозиция не поддержала наши проекты об отмене депутатской неприкосновенности. Я и теперь считаю, что все должны быть равными перед законом. Депутат не должен отвечать за голосование в парламенте и за высказанные мнения. Вот и все! В остальном, он должен отвечать в соответствии с законами, как все. Еще я сожалею, что не удалось принять ввод европейского вектора в Конституцию. К сожалению, партийные амбиции оппозиции оказались превыше интересов Республики Молдова.

Что, по Вашему мнению, следует предпринять для повышения уровня эффективности работы парламента?

На мой взгляд, следует уделить больше внимания работе в парламентских комиссиях. Это позволило бы глубже анализировать многочисленные вопросы. Публичные слушания, анализы ex-ante и ex-post, касающиеся процесса исполнения законодательной базы, на мой взгляд, просто необходимы. Если работа в комиссиях будет эффективней, мы сможем создавать более качественное законодательство. Есть еще одно решение для повышения эффективности работы парламента, которое предлагает руководство ДПМ – сокращение числа депутатов. Это могло бы повысить эффективность, снизить затраты, а граждане, согласно опросам общественного мнения, поддерживают это решение.

Каковы Ваши ожидания от 2019 года?

Конечно, они связаны с предстоящими выборами и с хорошим избирательным результатом ДПМ. Надеюсь, что своими голосами граждане положительно оценят власть 2016-2018 гг., и ДПМ продолжит управлять страной. После выборов я хотел бы, чтобы все без промедления приступили к созданию нового парламентского большинства, которое потом назначит правительство, которое, в свою очередь, быстро приступит к работе. Хотелось бы, чтобы все это произошло до Пасхи. Я хочу, чтобы после выборов у нас было стабильное и эффективное правительство, похожее на то, что у нас есть сейчас. Не хотелось бы политического кризиса, в результате которого граждане только проиграют.

Какие у Вас планы на будущее?

Мои планы тесно связаны с планами Демократической партии. Я хочу продолжать работать на благо граждан, независимо от должности. В конце концов, политика является важной для любого государства, и мы должны стремиться, чтобы она была наиэффективнейшей.