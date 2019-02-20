Предвыборный БОМ: ПСРМ - 47 мандатов, ACUM - 26, ДПМ - 24, ПШ - 4

Компания iData обнародовала последний предвыборный барометр общественного мнения, который касается голосования в одномандатных округах и по национальному округу.

Таким образом, по данным БОМ, блок ACUM победит в 13 округах, в том числе в двух из диаспоры, в шести столичных округах, а также в округах Унгень-Прут, Стрэшень, Криулень, Яловень-Норд и Яловень-Юг; Демократическая партия Молдовы (ДПМ) одержит победу в Рышкань, Флорешть, Сынджерей, Теленешть, Орхей-Восток, Унгень-Кэлэрашь, Ниспорень, Хынчешть-Норд, Хынчешть-Юг, Леова и Кахул-Норд; партия Шор выиграет только в округе № 18 (Орхей); в остальных округах больше всего шансов на победу у Партии социалистов.

«Последний опрос iData показал, что блок ACUM получит меньше голосов в 46 округах (за исключением Приднестровья и диаспоры), однако, учитывая голосование в диаспоре, результат может оказаться в пользу блока. Впервые с момента проведения предвыборного БОМ, были учтены данные из диаспоры и приднестровского региона», – отмечает источник.

«В итоге, согласно полученным данным, ПСРМ может получить 47 депутатских мандатов, блок ACUM – 26, ДПМ – 24 и ПШ 4», – заключают авторы предвыборного барометра общественного мнения.

Кристина Пендя