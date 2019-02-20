Владимир Боля: "Мафия в сфере недвижимости активизируется с приходом весны"

Избирательный блок ACUM, в случае успеха на парламентских выборах, намерен создать отдельную парламентскую группу по предотвращению незаконного строительства в Молдове.

Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщил во вторник на пресс-конференции кандидат блока Владимир Боля, по словам которого "многочисленные случаи незаконного строительства, доказывают, что в Молдове не соблюдаются принципы правового государства, а государственные институты глубоко коррумпированы и работают не во благо граждан, а в интересах определенных политических групп".

"Для изменения ситуации мы обязуемся создать рабочую группу в парламенте, которая будет предотвращать незаконные стройки при активном сотрудничестве и поддержке граждан", - сказал оппозиционер.

Он призвал граждан уже сейчас "сигнализировать о нарушениях, так как мафия в сфере недвижимости активизируется с приходом весны".

"Мы также займемся отстранением коррумпированных судей, так как многие незаконные стройки ведутся на основе судебных решений. Кроме того, будут ограничены возможности местных властей по вопросам выделения земельных участков", - сказал Боля.

Другой кандидат блока Юрие Реницэ отметил, что незаконное строительство касается "не только Кишинева, но всей республики".

"Необходимо перенять опыт цивилизованных стран ЕС, США, где любое отступление от закона в области строительства сурово наказывается государством", - сказал политик.