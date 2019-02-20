Главное "суперлуние" года: какие три знака Зодиака ждет опасность в этот период

19 - 20 февраля Луна будет максимально близко к Земле. Она подойдет на минимальное в текущем году расстояние — на 356 тысяч километров.

Для некоторых знаков Зодиака это невероятное явление станет настоящим кошмаром, пишет УНИАН.

Овен

Овнам следует быть максимально осторожными. Луна в этот и следующий день превратится в злейшего врага и будет портить все планы и начинания. Постарайтесь не дать себе возможность опустить руки и постоянно занимайтесь дело, поскольку это может помочь вам хоть немного держать ситуацию под контролем. Кроме того, лучше провести этот вечер в одиночестве, так как Луна повлияет на ваше эмоциональное состояние. Вы будете злы и раздражительны, а поэтому держитесь подальше от своей семьи и друзей.

Дева

Девы в этот день почувствуют финансовую нестабильность. Вы потеряете крупную сумму денег и не сможете справиться со своими эмоциями. Также вам будет сложно исполнить поставленные задачи и есть шанс, что вы подведете человека, который возлагал на вас большие надежды. Кроме того, в этот день вас ждет ссора с любимым человеком, которая может кардинально изменить ваши отношения.

Рыбы

Суперлуние станет для Рыб финальной негативной точкой февраля. Этот месяц выдался сложным и это значит, что сегодня вы столкнетесь с последним подвохом, который вам приготовила зима. Будьте готовы к проблемам со здоровьем и финансовым неприятностям. не рассчитывайте на помощь близких в этот день. 19 февраля вы будете ранимы и эмоциональны. Ваш "панцирь безразличия" к окружающему миру не сможет уберечь от посторонних воздействий.