Откровение гастарбайтера: «Если ты в Молдове на хорошей работе не стелешься перед начальником, долго не протянешь»

Имитация эффективной трудовой деятельности – важный атрибут в жизни местных предприятий и фирм. Сегодня мы публикуем еще одно сообщение нашего читателя Дмитрия П . В прошлый раз оно мало кого оставило равнодушным.

«Доб­рого дня. Я тот самый Дмитрий, статья кото­рого обсуж­дается в комсо­молке, не­дели две. Удивлен, конечно, пуб­лика­цией, читаю ваши от­зывы. Вер­нусь в то время, ко­торое послу­жило по­водом напи­сать.

Я, как и многие наши гастар­байтры приезжал на новый год домой. Встре­чался с друзьями, обща­лись. Послу­шайте те, кто яв­ляются моими крити­ками. Эта ис­тория с 4000 леев не яв­ляется фантас­тикой, это реаль­ность. Я зани­мался жиз­ненным экс­периментом и про­бовал уст­роиться на ра­боту. Живу в городе Куп­чинь. на се­вере ст­раны. Тихое место с мощной про­мышлен­ностью, так что было, куда пойти чтоб ис­кать ва­рианты.

Рядом районный город Единцы, как бы для Мол­довы это не самое прок­лятое место. Сейчас расс­кажу не о себе, я уже в прошлый раз вы­разил свое мнение. Давайте на­пишу о моих друзьях. О тех, кто еще ос­тался дома. Значит, прия­тель уст­роился на фирму по вы­печке хлеба. По его словам это местный Джек Пот. Мечта просто, Говорит, счастлив, полу­чает ши­карно. Доволен ок­ладом, но смотрю в его глаза и по­нимаю что есть то самое – «но»! Хозяина пе­карни, на бла­гопо­лучие кото­рого рабо­тает кол­лектив, все ше­потом между собой назы­вают «папа».

Однажды этот «папа» заехал на терри­торию предп­риятия. Возле цеха, где пекут хлеб, стоял ра­ботник пекарни, весь в белом и сте­рильном. Там жарко и пока есть техно­логи­ческий пе­рерыв, иногда можно выйти глот­нуть прохлад­ного воз­духа.

Видит этот ра­ботник хозяина и вдруг начи­нает выковыривать грязь из чис­тилки для ног, ко­торая стоит у входа. Спраши­вают его: чего ты де­лаешь? Ты должен зани­маться хлебом! Дальше был вз­волно­ванный ответ, что «папа» увидит, что я ничего не делаю – и разозлится! Я по той го­речи в словах друга понял, какие там по­рядки.

И осознал, что если хочешь более 4000 леев и выиграть молдавский джэк-пот, надо при виде «папы» руками выковыривать застывшую в лед землю…

ЛИДИЯ ТКАЧ