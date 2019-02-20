Откровение гастарбайтера: «Если ты в Молдове на хорошей работе не стелешься перед начальником, долго не протянешь»

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На устах
Имитация эффективной трудовой деятельности – важный атрибут в жизни местных предприятий и фирм. Сегодня мы публикуем еще одно сообщение нашего читателя Дмитрия П . В прошлый раз оно мало кого оставило равнодушным.
«Доброго дня. Я тот самый Дмитрий, статья которого обсуждается в комсомолке, недели две. Удивлен, конечно, публикацией, читаю ваши отзывы. Вернусь в то время, которое послужило поводом написать.
Я, как и многие наши гастарбайтры приезжал на новый год домой. Встречался с друзьями, общались. Послушайте те, кто являются моими критиками. Эта история с 4000 леев не является фантастикой, это реальность. Я занимался жизненным экспериментом и пробовал устроиться на работу. Живу в городе Купчинь. на севере страны. Тихое место с мощной промышленностью, так что было, куда пойти чтоб искать варианты.
Рядом районный город Единцы, как бы для Молдовы это не самое проклятое место. Сейчас расскажу не о себе, я уже в прошлый раз выразил свое мнение. Давайте напишу о моих друзьях. О тех, кто еще остался дома. Значит, приятель устроился на фирму по выпечке хлеба. По его словам это местный Джек Пот. Мечта просто, Говорит, счастлив, получает шикарно. Доволен окладом, но смотрю в его глаза и понимаю что есть то самое – «но»! Хозяина пекарни, на благополучие которого работает коллектив, все шепотом между собой называют «папа».
Однажды этот «папа» заехал на территорию предприятия. Возле цеха, где пекут хлеб, стоял работник пекарни, весь в белом и стерильном. Там жарко и пока есть технологический перерыв, иногда можно выйти глотнуть прохладного воздуха.
Видит этот работник хозяина и вдруг начинает выковыривать грязь из чистилки для ног, которая стоит у входа. Спрашивают его: чего ты делаешь? Ты должен заниматься хлебом! Дальше был взволнованный ответ, что «папа» увидит, что я ничего не делаю – и разозлится! Я по той горечи в словах друга понял, какие там порядки.
И осознал, что если хочешь более 4000 леев и выиграть молдавский джэк-пот, надо при виде «папы» руками выковыривать застывшую в лед землю…
ЛИДИЯ ТКАЧ
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