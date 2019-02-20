Один — не кэгэбист, другой — измеряет тротуары линейкой

А простые граждане придираются к ботоксу чьей-то мамы.

Валерий КУЗЬМИН, посол России в Румынии:

Надо спросить молдавских граждан, насколько для них важна Румыния и насколько важна Россия. Могу с уверенностью сказать, что Соглашение об ассоциации с ЕС не обеспечило Молдове рынка сбыта».

Ионел ИСТРАТИ, певец:

Дорогие мои «комментаторы», не забывайте, что молодость быстро проходит, и в скором времени многие из вас начнут колоть ботокс и использовать силикон. Прежде чем оскорблять мою маму, вам не мешало бы вспомнить о том, что и у вас есть мамы».

Юрий ЛЯНКЭ, вице-премьер РМ:

В 1989 году я находился в советском посольстве в Бухаресте, это была своего рода летняя стажировка. Я работал в посольстве. Более того, я учился в Москве и горжусь этим. Но я не агент КГБ, не был им и не буду!»

ПЕРЕКЛИЧКА

- Разве 125 000 евро - не дорого за подержанный автобус? Их обычная цена примерно в два раза ниже. Автобусы заранее вымыли, был сделан «марафет». Они выставили их в разгар предвыборной кампании, считая нас уже совсем дураками!

Дорин КИРТОАКЭ, экс-мэр Кишинева, лидер ЛП.

- Как он ходит и измеряет длину тротуаров линейкой, так же хорошо разбирается и в двигателях. Автобусы новые, они на двухлетней гарантии, включая обслуживание и использование в течение следующих двух лет.

Руслан КОДРЯНУ, и.о. мэра Кишинева.